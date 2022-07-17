Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет за домогательство: в чем обвиняют певца, подробности дела
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Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет за домогательство: в чем обвиняют певца, подробности дела

Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет за домогательство: в чем обвиняют певца, подробности дела

3 июля 2022 года испанское издание Marca сообщило, что на 50-летнего поп-исполнителя Рики Мартина наложен запретительный судебный приказ. Детали дела оставались в тайне, чтобы сокрыть личность истца. Но многие считали, что на него подал иск его бывший возлюбленный. Недавно подробности дела раскрыл родной брат Рики – Эрик Мартин.


Эрик рассказал, что истцом по судебному разбирательству является племянник артиста Деннис Ядиэль Санчес. По словам потерпевшего, Рики оказывал на него психологическое и физическое давление. Учитывая личность потерпевшего, наказание для поп-музыканта будет значительно суровее. Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет.

Адвокаты исполнителя уже готовятся к защите своего клиента. Заседание суда пройдет 21 июля 2022 года. В это день Деннис Ядиэль Санчес даст свои показания перед судьей. Издание Marca сообщает, что племянник Рики ранее уже давал показания: женщина обвиняла его в домогательствах и угрозах разрушить ее жизнь.


Сторона защиты уверена, что после заслушивания материалов суд полностью оправдает Рики Мартина.

«Мы уверены, что, когда в этом деле станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — говорится в заявлении адвокатов певца. – «Обвинения против Рики Мартина полностью ложны».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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