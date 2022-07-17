Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19

Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19

Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19Иммунолог Жемчугов призвал носить маски принимающих иммуносупрессивную терапию пациентов

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, кому следует носить маски для защиты от коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Жемчугов призвал ряд россиян носить маску, чтобы избежать заражения COVID-19. Среди них он указал пациентов с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммуносупрессивную терапию, и людей проходящих химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

«Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за восемьдесят, за девяносто [лет]», — подчеркнул он.

Врач добавил, что для россиян из группы риска «даже слабенький вирус может стать тяжелым». Им следует носить маски в местах, где можно заразиться коронавирусом. При этом, по мнению Жемчугова, возвращать масочный режим в России «не имеет никакого смысла».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Западные акционеры провоцируют дефолт "Нафтогаза Украины"
Западные акционеры провоцируют дефолт "Нафтогаза Украины"
Классный тренд: покажи своего домашнего питомца сейчас и в первый день встречи с ним
Классный тренд: покажи своего домашнего питомца сейчас и в первый
Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19
Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19
Марина Зудина о внучке: «Она солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время»
Марина Зудина о внучке: «Она солнечный ребенок, который должен был
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в мае
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
260 тысяч рублей судебным приставам перечислила иркутянка, чтобы не лишиться автомобиля
260 тысяч рублей судебным приставам перечислила иркутянка, чтобы не
Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников реалити-шоу
Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников
В Индии заявили об опасности противостояния США и России для Байдена
В Индии заявили об опасности противостояния США и России для Байдена
Хитрости для хозяек: что делать, чтобы выпечка не подгорела и пропеклась серединка
Хитрости для хозяек: что делать, чтобы выпечка не подгорела и
Львов ждет романтическое знакомство, а Стрельцы могут столкнуться с разочарованием: любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Львов ждет романтическое знакомство, а Стрельцы могут столкнуться с
Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
ООН рекомендовала развивающимся странам ограничить рекламу криптовалют
ООН рекомендовала развивающимся странам ограничить рекламу криптовалют

Топ на сегодня

Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную

Еще по теме

ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
В МЧС рассказали, как правильно носить маску