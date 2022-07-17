Самую многодетную балерину Мариинки выписали из роддома с четвертым ребенком
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Самую многодетную балерину Мариинки выписали из роддома с четвертым ребенком

Самую многодетную балерину Мариинки выписали из роддома с четвертым ребенкомБалерина Мариинского театра Олеся Сарафанова родила четвертого ребенка

В семье балерины Мариинского театра Олеси Сарафановой и танцовщика Леонида Сарафанова родился четвертый ребенок. О том, что из петербургского роддома №10 выписали самую многодетную танцовщицу Мариинки, сообщил канал «Санкт-Петербург».

В местном комитете по здравоохранению рассказали, что 11 июля балерина родила мальчика, которого было решено назвать Константином. Вес новорожденного составил 3700 граммов, рост — 54 сантиметра, уточнили в пресс-службе комитета.

По словам Сарафановой, она очень хотела и ждала четвертого малыша. «После кесарева сечения в 2013 году (в другом роддоме), здесь, на улице Тамбасова, третьего ребенка я чудесным образом родила сама. И в этот раз тоже родила самостоятельно», — рассказала подробности родов балерина.

Известно, что Сарафанова выходила на сцену уже через 4-6 месяцев после предыдущих родов. Сейчас, уточнила артистка, она также планирует восстановиться и начать занятия с педагогом в театре.

Ранее сообщалось, что у 26-летней британской актрисы, звезды «Игры престолов» Софи Тернер, и 32-летнего американского певца Джо Джонаса родился второй ребенок. Источник, приближенный к паре, заявил, что Тернер родила еще в начале июля, однако о пополнении в семье стало известно лишь спустя несколько недель.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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