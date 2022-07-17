Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам ипотеки
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Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам ипотеки

Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам ипотекиСбербанк запустил с 15 июля рефинансирование ипотеки, оформленной по высоким ставкам

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, которую клиенты оформляли ранее по высоким ставкам. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о возможности снизить ставку по ипотечным кредитам, выдававшимся в марте-мае этого года под 13,9 процента и более.

«Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5 процента либо до 12,5 процента в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф.

Он уточнил, что возможность воспользоваться данным предложением будет предоставляться один раз и только до 15 октября 2022 года.

В июне Сбербанк анонсировал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, оформленной минувшей весной. Уточнялось, что ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт. При этом на льготные кредиты программа рефинансирования распространяться не будет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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