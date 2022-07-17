Сенатор Артамонов рассказал, как добиться выполнения программы импортозамещения

Российские предприятия должны освоить производство продукции, которая будет пользоваться спросом на внешних рынках, а значит, и соответствовать потребительским запросам внутри нашей страны. Только так, а никак иначе, можно на деле выполнить программу импортозамещения. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По мнению сенатора, импортозамещение должно формироваться за счет поддержки экспорта. То есть сначала наши товаропроизводители должны научиться выгодно продавать свою продукцию на внешних рынках.

«Ведь реализуя товары за рубежом, наши предприятия учатся производить востребованную продукцию, соответствующую по качеству тем потребностям, которые есть у заграничного потребителя. А значит, такие товары будут востребованные и внутри нашей страны», — уточнил глава комитета.

В противном случае, считает Артамонов, если будем производить товары только для себя и никому они больше не будут нужны, «то это не импортозамещающие, а опять некачественные товары».

Сенатор также напомнил, что в концепции бюджета следующей трехлетки Совфед предложил внести воссоздание промышленной базы в гражданском авиастроении.

«Государству нужно принять самые серьезные и решительные меры, чтобы ответить на потребности рынка авиастроения, иначе Россия потеряет всю гражданскую авиацию. Сегодня нашей стране в вопросе авиации надеяться не на кого. Мы должны сделать все сами. Для решения этих вопросов по линии партии «Единая Россия» была создана соответствующая рабочая группа, которая занимается транспортной сферой», — подчеркнул глава комитета.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.