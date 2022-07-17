Сиквел Ghost of a Tale будет на Unreal Engine 5, разработчики отказались от Unity
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Сиквел Ghost of a Tale будет на Unreal Engine 5, разработчики отказались от Unity

Сиквел Ghost of a Tale будет на Unreal Engine 5, разработчики отказались от Unity


Оригинальная Ghost of a Tale получила теплый прием игроков и критиков, что побудило разработчиков перейти к созданию сиквела. На данный момент о проекте мало информации, в начале этого года разработчики Ghost of a Tale говорили, что планируют чем-то поделиться с игроками, но объявленной даты релиза или списка платформ для Ghost of a Tale 2 все еще нет, как и официального анонса сиквела, создание которого не скрывается.

На днях разработчики Ghost of a Tale, на фоне скандалов с движком Unity, объявили, что они отказались от работы с этим движком. По их словам, продолжение Ghost of a Tale будет создана на Unreal Engine 5. Разработчики отмечают, что смена движка в ходе создания проекта отбросила их назад на некоторое время, но они приняли это решение еще несколько месяцев назад — по их словам это «правильное решение».

Напомним, Ghost of a Tale — это ролевой экшен про мышонка, который сражается с крысами-зомби. Игра изначально вышла на Xbox в раннем доступе, а в 2019 году добралась до полноценного релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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