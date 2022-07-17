Сильные защитные молитвы на каждый день: как и когда их нужно читать

На протяжении многих веков люди обращаются к Высшим силам, чтобы они помогли им справиться с трудными ситуациями, заболеваниями или любовными делами. В этой статье собраны сильные защитные молитвы на каждый день. Они помогут обрести уверенность и счастье, а также уберечься от многих нехороших ситуаций. Узнайте, как и когда читать молитвы, чтобы они помогли человеку стать сильнее и справиться со всеми возникающими сложными ситуациями.

Сильные защитные молитвы на каждый день





Молитвы, которые обладают мощной силой, помогут человеку привлечь в свою жизнь благополучие, а также уберечь от любого зла и противостоять любым трудностям и бедам. Произносите обращение ежедневно, чтобы стать сильнее и увереннее, привлечь положительные перемены в свою жизнь.

Молитва-оберег от грусти и печали

Хандра, депрессивное настроение, тоска – это неотъемлемые составляющие жизни, однако именно такое состояние мешает людям прокладывать путь к счастью и развиваться. В тот момент, когда эмоции зашкаливают, важно помолиться Высшим силам и искренне попросить у них защиты и помощи.

«Душа моя в смятении пребывает, покоя и счастья не знает. К небесам взор обращу, спасения для себя попрошу. Господь всемилостивый, в беде меня не оставь, раны мои закрой, сердце успокой. Не дай с пути праведного сойти, дурными мыслями себя в тупик завести. Аминь».

Сильная молитва для защиты от любого зла

Эта молитва поможет оградить человека от зла, а также от недоброжелательных людей и порчи. Кроме того, она способна направить человека на верный путь и обрести истинное счастье.

«К ангелу своему взываю, помощи прошу, зашиты от зла ищу. Крылами своими меня укрой, от взоров алчных спрячь, убереги от неудач. Кто бы зла мне ни желал — ни с кем воевать не хочу, на Суд Божий уповаю, себя молитвой защищаю. Аминь».

Молитва для защиты любви и семейного счастья

Тем людям, которые видят, что недоброжелательные люди пытаются разрушить их семейное счастье или украсть любовь, стоит обращаться к Богородице с этой сильной молитвой. Она защищает влюбленных от любых бед.

«Пресвятая Богородица, защитница тех, кому помощь нужна. Не оставь меня в трудный час, сбереги любовь хрупкую, не дай никому в отношения искренние вмешаться нас поссорить, счастье расстроить. Укрой покровом своим влюбленных (имена), умоли Господа оградить нас от любых бед и печалей. Аминь».

Обережная молитва от финансовых бед

Эта защитная молитва помогает людям обрести финансовую стабильность, выйти на верный путь, чтобы добиться успехов в этой сфере.

«Ко всем святым силам обращаюсь, от бед меня укрыть прошу, от бедности избавить, ума прибавить. Достаток мой будет расти, да завистников не будет. Благополучие мое скромное, на жизнь да на счастье семейное. Аминь».

Как и когда читать молитвы

Любое обращение к Высшим силам должно быть искренним и открытым, а человек, который читает молитву, должен быть настроен на положительные перемены и верить в свои слова. Только в таком случае можно рассчитывать на их покровительство и обрести счастье и гармонию в жизни.

Также стоит отметить, что просьбы не могут быть корыстными, в противном случае они могут иметь обратный эффект.