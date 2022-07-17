Скандальный артист просил большие деньги с Андрея Малахова
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Скандальный артист просил большие деньги с Андрея Малахова

Скандальный артист просил большие деньги с Андрея Малахова
Бывший сотрудник шоу ведущего Андрея Малахова раскрыл некоторые секреты. Бывший сотрудник шоу Андрея Малахова Слава Тихонов приоткрыл завесу тайны. Редактор программ «Прямой эфир» и «Пусть говорят» рассказал, сколько платят участникам шоу, а заодно развеял слухи о постановках в программах. По словам Тихонова, все сюжеты абсолютно реальны. Участникам программы оказывалась реальная юридическая и психологическая помощь, но гонорарами, правда, их не баловали.
Например, приехавшим из глубинки людям платили в среднем по 10 тысяч рублей. Однако их скорее мотивировали бесплатная поездка в Москву, знакомство с Андреем Малаховым и перспектива решения их проблем. Что касается звезд шоу-бизнеса, то их появление в программе небесплатное. Например, скандальный Гоген Солнцев требовал за участие в шоу по 200 тысяч рублей. Правда, редакция телеканала не всегда шла навстречу эпатажному шоумену, сообщает «Киноафиша».
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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