Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
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Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование

Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование

Несколько дней назад Регина Тодоренко обрадовала своих поклонников новостью о рождении сына. Немногим позднее аналогичную информацию, но в отношении себя сообщила и спортсменка Мария Шарапова. Обе девушки рожали за границей. Издание «Комсомольская правда» решило узнать, сколько денег на это было потрачено и где проходили роды.

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко объявила о рождении сына 15 июля 2022 года в своих социальных сетях. Родители назвали ребенка Мирославом. Напомним, что это уже второй совместный ребенок пары. Их первенец появился на свет 5 декабря 2018 года.


Согласно свежему видео, на котором супруг Регины, Влад Топалов, прогуливается с детьми, журналисты «КП» сделали вывод – пара находится в Канаде. Минимальная стоимость родов в отдельной палате в клинике составляет 5 000 долларов (285 000 рублей). Если же пара воспользовалась услугами агентства по организации родов в Канаде, то ценник возрастает сразу до 18 тысяч долларов (1 млн. рублей).

Мария Шарапова оповестила поклонников о пополнении в семействе днем позднее, но рождение сына состоялось еще 1 июля 2022 года. Для теннисистки этот ребенок является первым. Пара назвала сына Теодором.


Роды Марии проходили в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. В этом городе Шарапова и ее фактический супруг (бизнесмен-миллионер Александр Гилкс) обосновалась уже давно. Согласно официальной информации, вип-палата в данной клинике стоит около 10 тысяч долларов (570 000 рублей).

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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