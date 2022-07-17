СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре
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СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре

СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре


Ликвидаторы Three Arrows Capital (3AC) пытаются провести расследование и сохранить сингапурские активы обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.


По их данным, базирующаяся на Британских Виргинских Островах (БВО) компания Teneo наняла для помощи сингапурскую юридическую фирму. Специалисты WongPartnership LLP подадут в Верховный суд ходатайство о признании постановления суда БВО о ликвидации 3AC.


В случае успеха это позволит юристам Teneo защитить активы фонда в пользу кредиторов и вызвать в суд соучредителей Су Чжу и Кайла Дэвиса. Их местонахождение неизвестно.


Еще один путь, по которому могут пойти ликвидаторы, — выяснить степень вины основателей. По словам юристов, если им удастся доказать, что крах 3AC произошел из-за халатности или неправомерных действий Чжу и Дэвиса, появится возможность арестовать их личные активы в интересах кредиторов.


Ранее Чжу выставил на продажу дом в Сингапуре за $35 млн. У предпринимателя есть еще ряд объектов недвижимости в городе-острове, зарегистрированных как на него, так и на жену.


Значительными средствами располагает связанный с криптофондом сервис внебиржевой торговли TPS Capital, также зарегистрированный в Сингапуре.


Однако в комментариях CoinDesk эксперты заметили, что дело выглядит "далеко не однозначно". По их мнению, у 3AC "достаточно доступных средств защиты".


В начале июля хедж-фонд подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Согласно местному законодательству, это позволяет предотвратить арест активов на территории США в ходе ликвидации компании на БВО.


Обращение в суд последовало после направления американским криптоброкером  Voyager Digital уведомления о невыполнении 3AC обязательств из-за неуплаты кредита.


Напомним, слухи о неплатежеспособности фонда появились в июне на фоне обвала рынка. Торговая компания 8 Blocks Capital обвинила 3AC в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.

# Экономика three arrows capital, сингапур, новости
По материалам: ForkLog

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