Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта Otherside

Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC) компания Yuga Labs опубликовала lite paper проекта Otherside. Метавселенную запустят в сети MSquared от стартапа Improbable.

Today’s tech demo has ended. Thank you to all the Voyagers who participated: we'll tweet here when your credit is ready later today. If you’re already hungry for more Otherside, we’ve released a litepaper: https://t.co/XPlNEwPGCC. See 🧵for more — OthersideMeta (@OthersideMeta) July 16, 2022

«Документ предназначен для передачи и объяснения принципов платформы, потенциала разработчиков и возможностей для совместного творчества внутри сообщества. Рассматривайте [lite paper] как ступень развития проекта. В конце концов, ее заменят Кодексом, который будет постоянно развиваться», — написали разработчики.

Согласно публикации, Otherside является «платформой для создания миров». Ее запустят в сети интероперабельных метавселенных MSquared (M²) от стартапа Improbable. M² использует набор технологических компонентов Project Morpheus, ориентированный на оптимизацию сетевого трафика и повышение эффективности рендеринга.

Разработчики продемонстрировали возможности игрового движка во время демо-запуска проекта.

Запуск Otherside состоится в несколько этапов. В рамках первой фазы доступ к платформе получат только держатели NFT из коллекции Otherdeed и «избранные сторонние разработчики». Они смогут пройти сюжетную кампанию The Voyager’s Journey, а также станут первыми создателями контента на платформе.

Yaga Labs представила Otherdeed в мае 2022 года. Компания выпустила 55 000 NFT по цене 305 APE (около $5300 по курсу на тот момент). Все токены были распроданы менее чем за три часа.

В lite paper отмечено, что каждый токен Otherdeed предоставляет право владение участком земли в виртуальном мире. Разработчики отметили, что управленческие решения пользователей будут напрямую влиять на стоимость этих участков.

Компания также выпустит набор инструментов The Otherside Development Kit (ODK), который позволяет формировать контент для метавселенных. Созданные с помощью ODK цифровые объекты можно будет перемещать между совместимыми с M² мирами.

Для обмена NFT между пользователями Yaga Labs запустит маркетплейс Agora. Последний позиционируют как экономический хаб Otherside.

Напомним, в июне 2022 года создателей BAYC обвинили в использовании ультраправой символики.