Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта Otherside

Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC) компания Yuga Labs опубликовала lite paper проекта Otherside. Метавселенную запустят в сети MSquared от стартапа Improbable.

Today’s tech demo has ended. Thank you to all the Voyagers who participated: we'll tweet here when your credit is ready later today. If you’re already hungry for more Otherside, we’ve released a litepaper: https://t.co/XPlNEwPGCC. See 🧵for more