США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с Россией
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США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с Россией

США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с РоссиейБелый дом: у многих стран Ближнего Востока пропало желание укреплять связи с Россией и КНР

Представитель Белого дома высокого ранга, стенограмму выступления которого опубликовала американская администрация, рассказал, что, по мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Москвой и Пекином, пропало желание это делать, сообщает ТАСС.

«Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях. На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях — я не обо всем могу говорить, — обращено вспять», — заявил чиновник.

Он добавил, что, несмотря на это, ближневосточные страны продолжают поддерживать отношения как с РФ, так и с КНР, однако подчеркнул, что когда речь заходит о партнерстве в ряде важных сфер, то безусловным приоритетом для них является Вашингтон.

Ранее иранское издание Hamshahri рассказало о провальной политике президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. По мнению автора, американский лидер не сможет убедить основные нефтедобывающие страны Ближнего Востока увеличить добычу нефти.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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