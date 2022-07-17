Светлана Бондарчук готова к сексу втроем
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Светлана Бондарчук готова к сексу втроем

Светлана Бондарчук готова к сексу втроем
Светская львица Светлана Бондарчук высказалась о сексуальных экспериментах. Журналистка часто заявляет, что у нее со вторым супругом Сергеем Харченко чуть ли не идеальные отношения. По словам звезды, в их паре царит гармония не только душевная, но и интимная! Кажется, Светлана и Сергей совместимы буквально во всем. Супруги умеют обговаривать любые ситуации: конфликтные или связанные с их потаенными желаниями. В постели, к слову, они стремятся к полному пониманию, поэтому решились пройти тест от сексолога Ольги Василенко. «У нас было много экспериментов, но такого еще не было», — отметила 53-летняя звезда в своем YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом». Светлана добавила, если у них появляется идея, которую бы они хотели воплотить, то обязательно ей делятся. «Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и если это не является противофазой для партнера», — сказала она.
Однако во время шоу выяснилось, что о многих пикантных вещах Бондарчук и ее муж задумывались, но не пришли с такими задумками друг к другу. Так, они охотно посетили бы тематические вечеринки и устроили бы ночь любви на пляже. А когда сексолог спросила у них, пригласили бы они в постель другую женщину, то оба единогласно ответили «да». Кстати, идею о том, чтобы к ним присоединился мужчина, пара не оценила, но в остальных вопросах была удивительно солидарна. Это сильно разозлило партнера Светланы по программе Влада Лисовца. Стилист позавидовал счастливой паре и отчитал ее за идеальность. «У вас все хорошо! Практически так не бывает. То есть вы на все согласны, кроме третьего мужчины и самолета. Я вас ненавижу», — в шутку отметил Лисовец.
# Шоу-бизнес Бондарчук Светлана
По материалам: z-aya

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