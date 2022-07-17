Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза

Актриса Светлана Ходченкова поделилась пикантным снимком. Артистке меньше, чем через полгода исполнится сорок лет. К этому, как раньше было принято считать, солидному женскому возрасту Светлана Ходченкова прекрасно выглядит. Звезда обладает точеной фигурой и увлекается танцами на пилоне. А это занятие требует недюжинной физической силы и грации. В микроблоге Светлана Ходченкова показала, что со вторым у нее полный порядок.Актриса поделилась снимком, на котором запечатлено, как она грациозно застыла у пилона. Светлана Ходченкова показала идеальные изгибы своего тела, заворожив публику красотой. Поклонники Светланы Ходченковой признались, что поражены ее неземной красотой. «Великолепная», «Идеальная», «Фурия», «Какая фигура!» - высказались в Сети.