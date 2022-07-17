Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец

Отец певца Леонида Агутина рассказал о его детстве Родители детишек-сорванцов могут позавидовать Николаю Агутину, отцу прославленного певца. По словам мужчины, в школьные годы Леонид ни разу не участвовал в драках. Он прилежно учился и всегда прислушивался к советам старших. «Двойки не получал никогда. У него не было ни одного «неуда» за все 11 классов! Мы всегда находили с ним общий язык», — поделился Николай Петрович. Звездный отец подмечает, что за годы взросления Леонида не было ни одной ситуации, когда ему хотелось бы наказать сына. «За всю жизнь я никогда его и пальцем не тронул. И у меня даже не было мысли взять ремень, например. Потому что Леня всегда очень понятлив был. <…> Он у меня вырос хорошим парнем!» — цитирует Агутина-старшего портал Prozvezd.