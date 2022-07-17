Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец

Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец
Отец певца Леонида Агутина рассказал о его детстве Родители детишек-сорванцов могут позавидовать Николаю Агутину, отцу прославленного певца. По словам мужчины, в школьные годы Леонид ни разу не участвовал в драках. Он прилежно учился и всегда прислушивался к советам старших. «Двойки не получал никогда. У него не было ни одного «неуда» за все 11 классов! Мы всегда находили с ним общий язык», — поделился Николай Петрович. Звездный отец подмечает, что за годы взросления Леонида не было ни одной ситуации, когда ему хотелось бы наказать сына. «За всю жизнь я никогда его и пальцем не тронул. И у меня даже не было мысли взять ремень, например. Потому что Леня всегда очень понятлив был. <…> Он у меня вырос хорошим парнем!» — цитирует Агутина-старшего портал Prozvezd.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

Последние новости

Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко:
Вадим Галыгин взялся за сказки для взрослых
Вадим Галыгин взялся за сказки для взрослых
После слухов о раке Лайма Вайкуле появилась на празднике миллионера
После слухов о раке Лайма Вайкуле появилась на празднике миллионера
Скандальный артист просил большие деньги с Андрея Малахова
Скандальный артист просил большие деньги с Андрея Малахова
Анне Семенович в купальнике сделали предложение
Анне Семенович в купальнике сделали предложение
Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец
Тайны детства Леонида Агутина раскрыл его отец
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022
Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке
Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке
Финляндия встретит северные холода с перебоями в электроснабжении
Финляндия встретит северные холода с перебоями в электроснабжении
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора автора Dead Space
Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет
Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки

Еще по теме

Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Отец Леонида Агутина рассказал, что спасло брак его сына с Анжеликой Варум
В России переживают за дочь Леонида Агутина
Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с днем рождения