Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Вадим Карасев

Середина июля пройдет успешно, если вовремя узнать о том, как будут развиваться события этой недели. Подсказки старших Арканов помогут Знакам Зодиака определиться с приоритетами и с легкостью привлечь в жизнь удачу.

Толкование старших Арканов походит на медитацию, во время которой каждый представитель Зодиакального круга сможет получить ценные подсказки. Внимание к интуиции не даст ошибиться, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушиваться к себе. Не стоит забывать и о том, что прогноз носит рекомендательный характер, а значит, будущее можно менять благодаря своевременно принятым решениям.

Овен





Неделя начинается с карты «Умеренность», которая призывает Овнов не полагаться на сильные эмоции. Соблюдение гармонии во всем станет залогом новых успехов, доброжелательных отношений с близкими и деловым партнерами.

В середине недели по карте «Суд» Овнов ждет долгожданное освобождение от трудностей. Аркан сулит рост и развитие в том случае, если не пасовать перед трудностями и смотреть в будущее с оптимизмом.

Аркан «Иерофант» говорит о необходимости сосредоточиться на работе и вопросах первостепенной важности. Легкомыслие и потакание сиюминутным прихотям не помогут Овнам прийти к успеху и вовремя закончить важные дела.

Телец





Эта неделя будет динамичной, и от Тельцов потребуется много сил для того, чтобы взять судьбу в свои руки. Аркан «Колесо фортуны» говорит о событиях, которые не удастся сразу взять под контроль. Представителям Знака потребуется время, чтобы понять суть происходящего.

По карте «Башня» Тельцы больше не смогут прятаться от перемен. Аркан указывает на необходимость раздвинуть тесные рамки, смело смотреть в будущее и не бояться того, что жизнь меняется.

Аркан «Маг» завершает неделю, и по этой карте от Тельцов потребуется инициатива. Карта указывает на идеальное время, когда можно не бояться серьезных проектов, а также нестандартных решений, которые облегчат путь к успеху.

Близнецы





Эта неделя будет позитивной и динамичной. Близнецам важно расставить приоритеты, о чем просит карта «Иерофант», чтобы не упустить ничего важного и не потратить времени даром на второстепенные дела.

Карта «Колесница» символизирует активность, а значит, в середине недели Близнецы могут совершить рывок и получить награду за свои труды. Аркан призывает не медлить и не сомневаться в своих силах.

Завершает июльскую неделю Аркан «Императрица», по которому Близнецы смогут обрести счастье в личной жизни, разрешить разногласия с близкими и найти путь к счастью. Торопить события не нужно — все идет своим чередом.

Рак





Для Раков эта неделя будет напряженной, однако правильные поступки помогут привлечь успех. Аркан «Смерть» говорит о необходимости менять жизнь и не зацикливаться на том, что уже стало прошлым.

Аркан «Дьявол» говорит об испытании на прочность. Ракам важно опираться на лучшие черты характера и без жалости расправляться с токсичными привязками. Воспитание силы воли поможет преодолеть препятствия на пути к счастью.

Завершает неделю позитивный Аркан «Солнце». По этой карте Раки могут смело смотреть в будущее и не бояться ничего: горизонт чист, а значит, настало время действовать активно, чтобы обрести благополучие.

Лев





Львам в начале недели стоит замедлиться, чтобы не ошибиться с выбором. Аркан «Отшельник» призывает взять паузу, чтобы убедиться в верности принятых решений и восстановить запасы энергии. Она пригодится для покорения новых вершин.

По карте «Иерофант» Львам важно определиться с целями и отделить важное от наносного. Такая тактика будет выигрышной и позволит быстро выполнить необходимую работу для получения заслуженного вознаграждения.

Карта «Правосудие» сулит Львам освобождение от всего, что мешало двигаться вперед. Это может быть выигранное судебное разбирательство, разрыв токсичных привязок, обретение свободы от манипуляторов.

Дева





Начало недели, судя по карте «Солнце», будет отличным. Позитивная карта открывает все пути, а значит, Девы могут без опасений начинать новые дела и воплощать в жизнь смелые желания. Оптимистичный настрой и вера в победу помогут достичь желанного результата.

Карта «Дурак» говорит о необходимости отдавать себе отчет в каждом слове и действии. По этому Аркану Девы не должны забывать об ответственности, чтобы не зайти в тупик из-за халатного отношения к происходящему в жизни.

Аркан «Башня» завершает неделю и говорит о том, что перемены скоро ворвутся в жизнь Дев. Вряд ли ни покажутся позитивными, однако представителям Знака нужно набраться терпения. Пыль уляжется, и станет понятно, что произошедшее открывает новые горизонты и пути для развития.

Весы





В начале недели Весы должны быть готовы к борьбе за благополучие. Аркан «Дьявол» предупреждает об испытаниях, которые важно пройти с высоко поднятой головой. Умение сопротивляться сиюминутным прихотям и воспитание силы воли помогут преодолеть трудности.

В середине недели по карте «Солнце» Весы смогут ощутить свободу. Позитивный Аркан говорит о том, что все дороги открыты, а значит, можно смело выбирать любое направление и развивать свои таланты.

По карте «Влюбленные» Весам предстоит сделать важный выбор. Аркан предупреждает о том, что представители знака должны будут выбирать сердцем, чтобы не ошибиться и не стать заложниками манипуляторов.

Скорпион





Начало недели будет не самым простым. Скорпионам по карте «Луна» предстоит борьба с предрассудками и сомнениями, способными завести в тупик и лишить воли. Совет Аркана — не сомневаться в себе и слушать свою интуицию.

По карте «Колесница» наступает время решительных действий. Аркан указывает на возможность сорвать куш, если не медлить и верить в свою победу. Скорпионы смогут достичь желанной цели, если приложат усилия.

Карта «Маг» сулит Скорпионам новые возможности. По этой карте нет ничего невозможного, а значит, можно смело идти к своей мечте. Представителям Знака не стоит забывать о том, что порой на проблему нужно посмотреть под другим углом, чтобы найти нестандартное решение.

Стрелец





Стрельцам на это неделе важно помнить о том, что спешка — главный враг успеха. Аркан «Умеренность» призывает во всем придерживаться золотой середины и не торопиться с выводами.

Аркан «Правосудие» говорит о необходимости заявить о себе. Стрельцы смогут отстоять свою точку зрения и очистить репутацию, однако для этого нужно действовать честными методами и не опускаться до уровня завистников.

Карта «Колесница» сулит быстрый результат и успехи в том случае, если Стрельцы не будут сомневаться в том, что делают. Знания и навыки, полученные ранее, помогут преуспеть и не ошибиться в сложном деле.

Козерог





Начало недели, судя по карте «Звезда», будет позитивным. Козероги могут не сомневаться в том, что выбрали верный путь, однако пройти по нему нужно до конца. Уверенность и позитивный настрой станут залогом успеха.

Карта «Смерть» не несет в себе ничего пугающего. Козерогам важно понять, что жизнь не стоит на месте, и для того, чтобы в нее ворвались перемены, нужно вовремя отпускать прошлое. Взамен тому, что устарело, придут позитивные события.

В конце июльской недели по карте «Влюбленные» Козерогам предстоит принять важное решение. Спешить не стоит: от выбора пути зависит будущее, а значит, нужно прислушаться к своей интуиции.

Водолей





Карта «Суд» призывает Водолеев не останавливаться и завершить начатое дело. Желание добиться успехов придаст уверенности для преодоления временных трудностей на пути к личному счастью.

Аркан «Смерть» говорит о том, что жизнь Водолеев в скором времени изменится. Перемены будут к лучшему, если не зацикливаться на том, что пора оставить в прошлом. Совет карты — впустить в жизнь новые события, чтобы обрести перспективные возможности.

В конце недели Водолеям стоит помнить о том, что гармония во всем принесет свои положительные результаты. Аркан «Умеренность» говорит о том, что представителям Знака не стоит бросаться из крайности в крайность.

Рыбы





Карта «Иерофант» призывает Рыб начать неделю с расстановки приоритетов. Благодаря такой тактике удастся выполнить в срок запланированные дела, а также обрести отменную репутацию, которая станет визитной карточкой.

Аркан «Верховная жрица» говорит о том, что Рыб выручит интуиция. Внимание к внутреннему голосу и отсутствие спешки сэкономят время и не дадут оступиться в минуту принятия серьезных решений.

Конец недели ознаменован картой «Повешенный», которая призывает Рыб подстраиваться под обстоятельства. Если какие-то из задач не поддаются быстрому решению, стоит сменить деятельность и отвлечься.