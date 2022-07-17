Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым по дороге на юбилей
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Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым по дороге на юбилей

Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым по дороге на юбилей
Фигуристка Татьяна Навка поделилась селфи с супругом Дмитрием Песковым в салоне автомобиля. Прославленная фигуристка Татьяна Навка в субботу вечером вышла в свет в сопровождении мужа Дмитрия Пескова. В микроблоге  спортсменка разместила снимок, который сделала перед началом мероприятия. В кадре олимпийская чемпионка по фигурному катанию позирует вместе с мужем в салоне автомобиля. Татьяна Навка для выхода в свет облачилась в черный наряд на тонких бретелях, вероятно, это платье-комбинация. Акцентом наряда стала черная роза на плече у Татьяны Навки. В качестве аксессуаров - бусы из белых камней в два ряда.
«Едем на юбилей. Отгадаете к кому?» - обратилась с вопросом к подписчикам Татьяна Навка. Те очень быстро сообразили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков получили приглашение на юбилей от Григория Лепса. В эту субботу, 16 июля, Григорию Лепсу исполнилось 60 лет. Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, какой у неё девиз:«Спорт в крови, на льду и в жизни! Такого девиза придерживаюсь я и вся семья Navka Show!» «Как ещё может выглядеть тимбилдинг и свободное время у Navka Team?! Только так! Сначала они покоряли горы, затем участвовали в гонках на картах в Сочи, заряжались энергией, адреналином и драйвом! На сто процентов успешные, заряженные, активные и крутые! Мои лучшие. Не только на льду, но и в жизни. И именно они создают то волшебство и атмосферу, на которую можно любоваться вечно!» — написала Навка в соцсетях, прикрепив текст к фотографиям своей команды.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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