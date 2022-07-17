Традиции чаепития: почему нельзя разбавлять чай водой, приметы

Чай — традиционный напиток многих народов. Культура его употребления складывалась веками и обрастала многочисленными приметами и обрядами. На Руси никогда не было строгих ограничений, связанных с чаепитием. Однако истинные ценители чая считают кощунством разбавлять его водой или добавлять в этот напиток большое количество сахара.

Чай, как философия востока





Этот напиток, известный человечеству уже пять тысяч лет, пришел к нам с Древнего Востока. За свою многовековую историю он претерпел немало изменений, но для многих восточных народов по-прежнему остался источником вдохновения и почитания древних традиций.

Чаепитие — это своего рода веками сложившаяся философия, социальный лифт, культура эстетической и интеллектуальной коммуникации между людьми.

В Китае чайную церемонию считают высшим мастерством и познанием истины, в Индии чай делают очень крутым и пьют вместо еды, в Японии чаепитие — это особый ритуал наслаждения красотой и неспешной беседой, при встрече хозяина и его гостей. Здесь о глупых, невежественных или бессердечных людях говорят: «человек без чая».

Поэтому среди тех, для которых чай — это своего рода философия и образ жизни, любые грубые манипуляции с ним считаются недопустимыми.

Как принято пить чай в России





По данным социологических опросов, в России 96% людей пьют чай. Он считается самым популярным напитком в нашей стране, хотя узнали о нем не так давно. Лишь в XVII веке чай был привезен в качестве подарка русскому царю от монгольского хана, и в течении двух веков считался привилегией царской семьи и придворной знати.

В XIX веке в Москве открылись первые чайные и этот напиток начал появляться на ярмарках. Через какое-то время в каждой русской семье уже был самовар, и чаепитие стало обычным явлением на Руси.

Культура употребления чая в России отличается от восточной. В прежние времена этот напиток обычно пили после трапезы, когда вся семья собиралась за столом для неспешной беседы, обмена новостями и решения семейных вопросов. Позднее стали проводить чаепития для гостей с обильным угощением сладостями. Эта традиция сохранилась до сих пор.

Приметы, связанные с чаем, и почему его нельзя разбавлять водой





Несмотря на отсутствие строгих ограничений, связанных с чаепитием, некоторые приметы все же существуют. Они издавна сложились на Руси, но если некоторые из-за экономии и бережливости, то иные благодаря суевериям.

Поскольку в прежние времена чай считался дорогим и привилегированным напитком, его старались экономить и заваривать строго по рецепту, чтобы не испортить конечный продукт. Разбавленный водой чай теряет свой терпкий вкус и бодрящие свойства, поэтому считается испорченным. Нарушение рецептуры не могли себе позволить ни богатые, ни тем более бедные люди, употребляющие этот напиток.





Возможно отсюда появились различные суеверия и приметы, которые связаны с благополучием.