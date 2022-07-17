Утром 17 июля в лесах Иркутской области действовал один пожар

На утро 17 июля в лесах Иркутской области действовало одно возгорание в Катангском районе на площади четыре гектара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Там же — в Катангском районе — полностью локализовано два очага на площади 287 гектаров. Также локализовано возгорание в Чунском районе на четырех гектарах, 3,5 гектара из которых — непокрытые лесом. На территории северных районов области особый противопожарный режим в лесах продлен до 15 августа.

В тушении лесных пожаров 16 июля было задействовано 257 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, а также 11 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки проводили два Ан-2 и один легкомоторный самолет. Два вертолета Ми-8 занимались передислокацией десантников.