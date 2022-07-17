В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
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В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США

В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и СШАЭкономист Сарийски заявил, что катастрофически низкий курс евро выгоден для Путина

Низкий курс повлияет на экономики США и Европейского союза катастрофически, но России это выгодно, заявил Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски.

Эксперт напомнил, что в середине недели курс европейской валюты впервые с 2002 года упал ниже стоимости доллара США. «Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики», — уточнил специалист. Сарийски уточнил, что страны предпримут усилия по достижению паритета. Экономист объяснил, что почти половина импортеров ЕС получают прибыль.

При этом обменный курс на данный момент не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро. Специалист считает, что ситуация складывается удачно для Москвы. «В этом году Болгария заплатила российскому президенту Владимиру Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики», — рассказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что меры, введенные против страны, являются беспрецедентными.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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