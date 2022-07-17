В Госдуме призвали навести порядок с управлением общим имуществом в коттеджных комплексах

Сегодня собственники коттеджей нередко переплачивают солидные суммы за коммунальные услуги, навязанные администрацией поселков, так как законодательные ограничения в жилищных комплексах не действуют. Минстрой в своем законопроекте предлагает решить проблему, уточнив четкий правовой статус имущества в коттеджных поселках и правила пользования им. В Госдуме инициативу поддерживают, но высказывают ряд важных замечаний к инициативе. «Парламентская газета» разбиралась в ситуации.

Отсутствие полновесного статуса у владельцев коттеджей в жилых комплексах мешает не только определить их права на объекты инфраструктуры, но в том числе и решить вопросы по регулированию их содержания, оценить реальную стоимость услуг ЖКХ и понять, как проводить выбор управляющей организации.

Для решения проблемы Минстрой подготовил поправки, а Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал им оценку 14 июля. По словам председателя Совета, главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), предложенный профильным министерством законопроект нуждается в существенной доработке.

Проект закона, хотя и предусматривает специальное регулирование для отношений собственников жилых домов, касающихся общей инфраструктуры, вместе с тем во многом дословно дублирует существующие положения законов, не формируя специфику для коттеджных поселков. По мнению Совета, более взвешенным и системным подходом стало бы распространение норм, регулирующих отношения между собственниками помещений в МКД по поводу общего имущества, на отношения между владельцами домов в коттеджных поселках.

В то же время, сообщает пресс-служба Совета по кодификации, в законопроекте необходимо четко сформулировать перечень общего имущества коттеджного поселка на стадии формирования документации по планировке территорий.

«Регулирование отношений между собственниками домов в поселках — очень важная и нужная инициатива, которая повлияет на сотни тысяч людей. Это обязательно должно быть сделано, но с учетом всех тех замечаний, что высказал Совет», — приводит пресс-служба слова Павла Крашенинникова.

Правки предстоят серьезные, потому что есть противоречия 214 федеральному закону в определении жилого комплекса, подтвердила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Кроме того, по словам депутата, в законопроекте повторяются конструкции Жилищного кодекса, «когда в одном комплексе одни жильцы могут быть членами ТСЖ, а другие не могут». «При этом решения ТСЖ распространяются и на них. Какие-то запутанные истории из Жилищного кодекса перекочевывают сюда, а этого хотелось бы избежать», — уточнила она.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.