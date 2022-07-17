В Греции разбился украинский самолет с сербской оборонной продукцией

Вадим Карасев

Минобороны Сербии: упавший в Греции украинский самолет Ан-12 вез оборонную продукцию

В Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, перевозивший оборонную продукцию производства Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское министерство обороны.

Как уточнили в военном ведомстве, продукция предназначалась для Бангладеш.

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — приводит агентство сообщение сербского Минобороны.

Самолет потерпел крушение в ночь на 17 июля.

Известно, что перед крушением пилот Ан-12 подал сигнал бедствия и получил разрешение на экстренную посадку. До аэропорта борт долететь не смог, загорелся и рухнул на кукурузное поле в районе греческой деревни Антифилиппи.

Ранее сообщалось, что в Мексике при крушении военного вертолета погибли 14 человек.