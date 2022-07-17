В Индии заявили об опасности противостояния США и России для Байдена
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В Индии заявили об опасности противостояния США и России для Байдена

В Индии заявили об опасности противостояния США и России для БайденаОбозреватель The Statesman Шаран заявил, что Путин «убивает» президентство Байдена

Противостояние с Россией оставляет американскому президенту Джо Байдену все меньше шансов на переизбрание, заявил обозреватель индийского издания The Statesman Сунил Шаран (Sunil Sharan).

По его словам, с тех пор, как почти два года назад Байден пришел к власти в США, инфляция является главным поводом для беспокойства американцев. «Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы ни за что не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев», — уточнил эксперт.

Он указал на то, что из-за украинского конфликта Запад «навалился» на российского президента Владимира Путина «всей толпой». «Бензин в Америке подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает, что все образуется», — отметил эксперт.

Шаран считает, что западные санкции не смогли повлиять на решения Кремля по Украине, но принесли вред Европе и США. «Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», — отметил он и добавил, что Путин «убивает» президентство Байдена.

В США нет единого мнения по поводу антироссийских санкций. Часть администрации Байдена выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер». Другой фланг чиновников опасается последствий ограничений для мировой экономики, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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