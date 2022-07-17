В Минкульте ответили на слухи о недовольстве в Третьяковке вывозом «Троицы»

Вадим Карасев

Минкульт опроверг слухи о том, что сотрудники Третьяковки недовольны вывозом «Троицы»

Министерство культуры РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Третьяковской галереи якобы недовольны вывозом «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру. На вопрос об этом пресс-служба Минкульта ответила в беседе с изданием «Подъем».

В пресс-службе уточнили, что для транспортировки из Третьяковки и экспонирования иконы в Троице-Сергиевой лавре создали специальную комиссию. «Главной задачей комиссии стало обеспечение сохранности иконы начала XV века. Икона была перевезена в специально изготовленной климатической витрине», — рассказали в ведомстве.

16 июля в СМИ появились слухи о недовольстве сотрудников Третьяковской галереи, исследователей и реставраторов, которые якобы сопротивлялись передаче памятника в распоряжение РПЦ, переживая за сохранность иконы. «Комментировать слухи и предположения некорректно», — высказались об этом в Минкульте.

Ранее сообщалось, что для картины русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее заказали специальное защитное стекло. Уточнялось, что капсула будет «антивандальной, антибликовой и пуленепробиваемой».