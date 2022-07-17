В СИЗО и колониях хотят установить информационные терминалы

В СИЗО планируют установить информационные терминалы, с их помощью подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получить доступ к правовой и справочной информации, подать жалобу или заявление, сделать заказ на покупку вещей или продуктов. Такой приказ Минюста вступает в силу 17 июля.

При наличии возможности в СИЗО должны рассмотреть вопрос оборудования камер душевыми кабинами и обеспечения приватности санузлов.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинской документацией и получать выписки из медицинских документов, покупать лекарства и хранить их при себе в соответствии с назначением лечащего врача.





При проведении личного обыска или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых разрешено применять технические средства обнаружения запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. При этом рентгеновскую аппаратуру можно применять только для обыска одежды или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых.



