В США оценили причину провала законодательных инициатив Байдена
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В США оценили причину провала законодательных инициатив Байдена

В США оценили причину провала законодательных инициатив БайденаGuardian: позиция сенатора Манчина не даст Байдену получить поддержку граждан США

Сенатор-демократ Джо Манчин, который блокирует законодательные инициативы президента США Джо Байдена в сенате, может стать причиной провала усилий Демократической партии по росту поддержки американских граждан перед предстоящими выборами в Конгресс в ноябре этого года. Так позицию Манчина оценили в материале газеты The Guardian.

В публикации говорится, что после долгих и тяжелых переговоров внутри партии касательно поддержки законопроектов о росте расходов для борьбы с глобальным потеплением и расширении системы соцзащиты Джо Манчин вышел из переговорного процесса и отказался сотрудничать с сопартийцами.

Неизменная позиция Манчина может стать причиной того, что демократы не смогут выполнить предвыборные обещания и получить необходимую поддержку американцев перед предстоящими выборами в Конгресс, которые в условиях экономического и политического кризиса могут дать республиканцам возможность получить большинство в обеих палатах парламента.

Манчин уточнил, что «со стороны демократов было неразумно утверждать крупный пакет расходов», в то время как обычные американцы столкнулись с болезненным ростом расходов на продукты питания, топливо и аренду жилья. «Инфляция разрушает жизнь каждого человека», — сетовал сенатор в радиоинтервью WV MetroNews. Политик заявил, что готов полностью поддержать инициативы, только если экономический прогноз по ситуации в стране улучшится.

Ранее Американский Комитет реализации благополучия уличил администрацию Байдена в некомпетентности. Выяснилось, что 62 процента высокопоставленных служащих, которые занимаются вопросами экономической политики, регулирующей деятельности, торговли, энергетики и финансов, не имеют никакого опыта в предпринимательстве. При этом только один из восьми чиновников имеют «большой опыт ведения бизнеса». Более того, в среднем уровень подобного опыта в администрации Байдена составляет около 2,4 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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