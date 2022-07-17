В США заявили о ставшем помехой для демократов Байдене

Вадим Карасев

WP: неудачи Байдена могут помешать демократам удержать контроль над парламентом США

Неудачи президента США Джо Байдена на посту могут помешать демократам удержать контроль над парламентом, на грядущих выборах в сенат и палату представителей он может стать помехой для собственной партии. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post (WP) Дэн Бальц.

Согласно неутешительным для Байдена результатам опроса New York Times и Siena College, рейтинг одобрения президента составил 33 процента. При этом 64 процента демократов отмечают, что предпочли бы кого-то другого в качестве кандидата от партии в 2024 году.

Все это можно интерпретировать как еще одно свидетельство того, что демократам грозит поражение на промежуточных выборах в палату представителей и сенат. Поскольку республиканцам нужно получить всего пять мест, чтобы взять под контроль палату представителей, большинство демократов признают, что начиная с января они будут в меньшинстве в палате представителей и, возможно, в сенате.

Главный вопрос, однако, заключается в том, насколько численным может быть новое республиканское большинство. Другая важная проблема — как сильно само восприятие Байдена повлияет на итоги выборов. Согласно подсчетам социологов и опросам, проведенным среди избирателей, Республиканская партия в настоящее время имеет преимущество перед демократами в 1,9-2,5 процентного пункта.

Аналитик издания отмечает, что многие из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, потеряли веру в его лидерство. Его рейтинг одобрения среди демократов в опросе Times-Siena составил всего 70 процентов. Бальц отмечает, что Байден попросту «стал помехой» для демократов.

Вместе с тем, как отмечается, американцы также не склонны сильно доверять республиканцам, поскольку те по-прежнему «находятся под каблуком» у экс-президента Дональда Трампа, что на фоне расследования его участия в штурме Капитолия в 2021 году вызывает тревогу.

16 июля издание Newsweek сообщало, что Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы 8 ноября. Демократы столкнутся с проблемами, поскольку республиканцы намерены вернуть себе большинство в палате представителей и сенате.