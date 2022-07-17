Вадим Галыгин взялся за сказки для взрослых
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Вадим Галыгин взялся за сказки для взрослых

Вадим Галыгин взялся за сказки для взрослых
Артист Вадим Галыгин нашел себе новое хобби. Звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин неожиданно для себя занялся необычным хобби. Перебирая полку с черновиками, телеведущему попались листы 15-летней давности. Прочитанное вдохновило артиста разговорного жанра. «Никогда не писал песен, попробовал – получилось. Недавно перебирал черновики (у меня их несколько коробок, до сих пор все пишу от руки) и наткнулся на старую сказку, которую мы написали с Тимуром Хваном лет 15 назад. Начал читать, она мне показалась смешной», — поделился актер.
По горячим следам Галыгин вновь взял в руки ручку. Артист поставил перед собой цель написать два варианта сказки, один из которых будет с пометкой 18+. «Сейчас пишу параллельно взрослый и детский варианты этой сказки. Всем рекомендую – не бойтесь находить новые увлечения», — подытожил он, цитирует АиФ. Ранее стало известно, что Вадим Галыгин в скором времени может появиться на Первом канале в качестве ведущего шоу. Светский хроникер Отар Кушанашвили скептически отнесся к появлению шоумена на Первом канале.
# Шоу-бизнес Галыгин Вадим
По материалам: z-aya

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