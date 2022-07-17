Валя Карнавал похвасталась попкой на новом авто

Певица Валя Карнавал пикантно похвасталась новым автомобилем. Тиктокерша артистка после сообщения о помолвке с Сашей Стоуном яво взялась за свой внешний вид. Располнев на шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ, блогерша стала активно заниматься спортом вместе со своим возлюбленным и сейчас демонстрирует эффектные формы. Кадр в брюках карго, которые стали хитом этого сезона, взбудоражил поклонников Вали Карнавал. На фото, которое она разместила в своем телеграме, невеста Стоуна позировала, немного возлежа на крутом автомобиле, и блистая роскошными формами.«Ты просто сказочная!», «Фигура – отпад!», «Наша любимая крошка. Самая красивая!» - пришли в восторг подписчики Вали Карнавал.