Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил падение

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах упал до $77,26 млрд. Лидером стал MakerDAO с показателем $7,84 млрд, а вторую и третью строчки рейтинга удерживают AAVE ($5,65 млрд) и Lido ($5,35 млрд) соответственно.

Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях снизился до $48,12 млрд. За последние 30 дней показатель сократился на 5% (16 июня значение составило $50,52 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $56,7 млрд.

Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 67,8% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Curve (14,6%), третья — Balancer.

Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO

Разработчики Aave предложили сообществу запустить нативный для экосистемы DeFi-протокола мультизалоговый стейблкоин GHO, привязанный к американскому доллару.

«Как децентрализованный стейблкоин в сети Ethereum, GHO будет создаваться пользователями. Как и в случае всех заимствований в протоколе Aave, необходимо предоставить обеспечение (в определенном соотношении), чтобы иметь возможность чеканить GHO», — пояснила команда.

В качестве обеспечения GHO будет использоваться «диверсифицированный набор криптоактивов», поддерживаемых протоколом. Пользователи продолжат получать проценты на внесенные в залог токены.

Все решения касательно GHO, включая процентные ставки, уровень обеспечения и прочее, будет принимать ДАО, отметила команда.

«В случае одобрения внедрение GHO сделает заимствования в стейблкоинах в протоколе Aave более конкурентоспособными, предоставит больше возможностей для пользователей и даст дополнительный доход для Aave DAO, направив 100% процентных платежей по GHO-кредитам в казну ДАО», — говорится в заявлении.

Разработчики также предложили предоставить скидку на выпуск стейблкоина держателям токена AAVE в стейкинге. По их мнению, это стимулирует рост объемов stkAAVE, что повысит безопасность протокола.

Предполагается, что контролировать выпуск и сжигание GHO будут одобренные сообществом «помощники» (Facilitator) с установленным лимитом эмиссии.

MakerDAO распределит резервные 500 млн DAI в облигации

Сообщество DeFi-платформы MakerDAO проголосовало за инвестирование незадействованных в казначействе 500 млн DAI в «облигации с минимальным риском».

Инициатива направлена на смягчение последствий медвежьего рынка. На балансе MakerDAO скопилось $4 млрд в DAI. Дополнительно для этих целей могут использовать $500 млн в пуле DAI/USDC.

57,67% голосовавших поддержали идею распределить активы в пропорции 80:20 между государственными и корпоративными облигациями инвестиционной категории.

IOSCO разработает рекомендации по криптовалютам и DeFi

Международная организация комиссий по ценным бумагам обязалась к концу 2023 года разработать регуляторные стандарты для цифровых активов. Планы содержатся в дорожной карте организации.

Задача поручена созданной в марте целевой рабочей группе по финтеху. Ее председателем выступает представитель Денежно-кредитного управления Сингапура.

В рамках группы сформируют два отдельных комитета, которые возглавят Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Управление по финансовому надзору Великобритании. Они представят отчеты с рекомендациями по DeFi и криптовалютам.

Участники сосредоточатся на вопросах целостности рынка и защиты инвесторов и предложат способы адаптации существующих нормативных рамок для ценных бумаг к цифровым активам.

Инвестиции в DeFi

Позиционирующая себя как CeDeFi-биржа Unizen на базе BNB Chain договорилась о привлечении $200 млн от Global Emerging Markets (GEM) на развитие экосистемы.

GEM предоставит средства в виде «капитальных обязательств»: часть финансирования Unizen получит сразу, часть — после достижения нераскрытых критериев.

Платформа ориентируется на привлечение как розничных, так и институциональных инвесторов путем поиска и агрегирования ордеров по наилучшим ценам на централизованных и децентрализованных биржах.

Полученные средства Unizen направит на расширение команды и продуктовой линейки, а также на ускорение внедрения системы агрегирования торговли.

Поддерживаемая телезвездой Кевином О’Лири DeFi-платформа WonderFi Technologies приобрела канадскую криптовалютную биржу Coinberry.

По данным CoinDesk, сумма сделки составила $30 млн.

Взломы и скамы

Злоумышленники отправили вредоносные токены под видом аирдропа от Uniswap на более чем 70 000 адресов. Заинтересовавшихся пользователей перенаправляли на мошеннический сайт, где хакеры похищали средства.

Изначально глава биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил о потенциальной уязвимости в третьей версии Uniswap, с помощью которой злоумышленник якобы вывел из протокола 4295 ETH. Позже он опроверг информацию и подтвердил, что проект в безопасности.

Компания PeckShield заявила, что произошла атака на провайдера ликвидности.

Создатель Uniswap Хайден Адамс подтвердил, что речь идет о фишинговой кампании. Он посоветовал не переходить по ссылкам, которые могут оказаться вредоносными.

3 июля команда протокола децентрализованной ликвидности Crema Finance приостановила работу приложения из-за хакерской атаки с использованием мгновенных займов на лендинговой платформе Solend.

7 июля взломщик вернул часть похищенных средств после переговоров с командой Crema Finance. Себе он оставил 45 455 SOL (около $1,6 млн) в качестве вознаграждения.

В команде протокола подтвердили получение от хакера 6064 ETH ($7 млн) и 23 967 SOL ($879 000) четырьмя транзакциями.

Разработчики DeFi-протокола Yam Finance предотвратили кибератаку, направленную на передачу контроля над резервами проекта неизвестной третьей стороне.

По сообщению команды, начавшуюся 7 июля атаку обнаружили через два дня. Задержка связана с тем, что хакер представил предложение по управлению протоколом с помощью внутренних транзакций.

Злонамеренное предложение содержало непроверенный смарт-контракт, предназначенный для передачи контроля над резервами Yam Finance на адрес связанного со взломщиком кошелька. Если бы злоумышленник успел собрать кворум для принятия предложения большинством сообщества, он бы получил доступ к активам Yam Finance на сумму $3,1 млн.

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