Виктория Боня о разжиревшем Потапе: «Думала, Барских – это дно, но тут снизу постучали»
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Виктория Боня о разжиревшем Потапе: «Думала, Барских – это дно, но тут снизу постучали»

Виктория Боня о разжиревшем Потапе: «Думала, Барских – это дно, но тут снизу постучали»

Потапу, похоже, надоело поливать грязью в Россию, сидя на вилле Испании, и он решил отправиться на гастроли. Недавно сильно располневший рэпер выступил в Израиле, где не забыл нелестно отозваться о гражданах РФ. По этому поводу довольно резко высказалась Виктория Боня.


Виктория считает, что 41-летний музыкант ведет себя как маленький ребенок, которого обидели.

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый «хит», который он исполняет в Израиле. Думала, Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот «прогоняльщик» скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь...» — посетовала Боня в личном блоге.

Макс Барских, к слову, тоже заявлял, что останется в родной Украине, но почему-то предпочел уехать за границу на гастроли. «И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдет на него после всего сказанного. Как считаете?» — высказывалась о непостоянстве артиста Виктория Боня.

Напомним, Макс наряду с Потапом поливал грязью Россию, где когда-то зарабатывал большие деньги. Певца пытался приструнить Тимати, но дальше разговоров в Сети дело не дошло.

«Уважаемые россияне, очистите, пожалуйста, ваши плейлисты от его песен. Не кормите за счет авторских отчислений. Пусть зарабатывает у себя дома», — отмечал Тимур в личном блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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