Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Металлурги вносят значительный вклад в развитие экономики нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя металлургов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Государственной Думы.

«Поздравляю всех работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Металлурги вносят значимый вклад в развитие экономики нашей страны. Наращивают производство, расширяют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции», — говорится в поздравлении.

Опыт, профессионализм, конструктивный подход к решению задач, внедрение современных технологий, по словам Володина, способствуют стабильной работе предприятий стратегически важной отрасли. Спикер Госдумы пожелал металлургам успехов и всего самого доброго.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Минобороны РФ: уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ
Минобороны РФ: уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ
Гороскоп здоровья на 17 июля 2022 года: рекомендации всем знакам зодиака
Гороскоп здоровья на 17 июля 2022 года: рекомендации всем знакам
В США сертифицировали ИИ-алгоритм, выявляющий порок сердца
В США сертифицировали ИИ-алгоритм, выявляющий порок сердца
Киев угрожают западным банкам запретить давать Украине деньги
Киев угрожают западным банкам запретить давать Украине деньги
Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко, Ивлеевой и Вассермана
Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко,
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Женский гороскоп на 17 июля 2022 года: как провести этот день, чтобы избежать неприятных моментов
Женский гороскоп на 17 июля 2022 года: как провести этот день, чтобы
Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США

Топ на сегодня

В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную
Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака
Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает

Еще по теме

Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Володин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником