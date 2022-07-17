Вячеслав Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Металлурги вносят значительный вклад в развитие экономики нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя металлургов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Государственной Думы.

«Поздравляю всех работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Металлурги вносят значимый вклад в развитие экономики нашей страны. Наращивают производство, расширяют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции», — говорится в поздравлении.

Опыт, профессионализм, конструктивный подход к решению задач, внедрение современных технологий, по словам Володина, способствуют стабильной работе предприятий стратегически важной отрасли. Спикер Госдумы пожелал металлургам успехов и всего самого доброго.