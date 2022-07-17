Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска

Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ о выводе войск с территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.

По его словам, союзные войска контролируют около 70 процентов территории региона, при этом областной центр — город Запорожье занят украинскими войсками. Сейчас разрабатывается план освобождения города с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что «боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты», рассказал Рогов.

«Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал он.

В середине июля Рогов заявил, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России будет проведен в начале осени, вероятнее всего — в первую половину сентября. «Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — подчеркнул он.