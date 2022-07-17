Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена

Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена

Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные временаВоевавший на Украине наемник из США Васкес заявил, что впереди ВСУ ждут сложные времена

Отставной сержант американской армии Джеймс Васкес, принимавший участие в качестве иностранного наемника в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) впереди предстоит пережить самое трудное, пишет Yahoo!.

По данным издания, американский военный, который сейчас находится в США, но вновь хочет вернуться на Украину, считает, что ВСУ сейчас «чувствуют себя лучше». Он уточнил, что поддержка украинских войск Западом увеличилась. Однако «солдат ждет самое сложное время», предрек американец.

«Теперь у нас гораздо больше поддержки, есть оружие и снаряжение, которые нужны, чтобы воевать должным образом», — отметил он.

Военный добавил, что российская армия усиливает наступление на востоке.

В мае, иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. По их словам, они стали «мальчиками для битья». Военные указали на хорошую подготовку и профессионализм российских военнослужащих.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена
Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена
Названы вероятные причины задержки Максима Галкина за границей
Названы вероятные причины задержки Максима Галкина за границей
Напряженный момент с участием кота и птички
Напряженный момент с участием кота и птички
Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет за домогательство: в чем обвиняют певца, подробности дела
Рики Мартин может отправиться за решетку на 50 лет за домогательство:
Во Франции заявили о риске коллапса производств из-за дорогого газа
Во Франции заявили о риске коллапса производств из-за дорогого газа
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской культурой»
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской
Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками
Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована
США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с Россией
США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил падение
Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил
Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США
Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга

Топ на сегодня

Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную

Еще по теме

СБУ задержала иностранного наемника по прозвищу «Головорез»
СБУ задержала иностранного наемника с позывным «Головорез»
Американский наемник с Украины предостерег других от недооценки мощи России
Уралец, воевавший на стороне террористов в Сирии, получил 16 лет колонии