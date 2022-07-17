Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена

Вадим Карасев

Воевавший на Украине наемник из США Васкес заявил, что впереди ВСУ ждут сложные времена

Отставной сержант американской армии Джеймс Васкес, принимавший участие в качестве иностранного наемника в боевых действиях на стороне Киева, заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) впереди предстоит пережить самое трудное, пишет Yahoo!.

По данным издания, американский военный, который сейчас находится в США, но вновь хочет вернуться на Украину, считает, что ВСУ сейчас «чувствуют себя лучше». Он уточнил, что поддержка украинских войск Западом увеличилась. Однако «солдат ждет самое сложное время», предрек американец.

«Теперь у нас гораздо больше поддержки, есть оружие и снаряжение, которые нужны, чтобы воевать должным образом», — отметил он.

Военный добавил, что российская армия усиливает наступление на востоке.

В мае, иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране. По их словам, они стали «мальчиками для битья». Военные указали на хорошую подготовку и профессионализм российских военнослужащих.