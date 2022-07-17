Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
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Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19

Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19Инфекционист Тимаков предупредил, что новый подвид омикрона заразнее предыдущего

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новый вариант омикрон-штамма COVID-19 ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2, более известного как стелс-омикрон. Его слова приводит ТАСС.

Тимаков оценил опасность ВА.2.75 и назвал его на 16 процентов заразнее стелс-омикрона.

«Это следующее поколение стелс-омикрона. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагинозным, процентов на 16 минимум», — предупредил он.

Врач предположил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса не вызывает тяжелое течение болезни. Ношение масок способно защитить людей от заражения этим видом инфекции.

«Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить. В общественных местах еще можно носить маску - для тех, кто в группе риска», — заключил он.

Ранее вариант омикрон-штамма ВА.2.75 зафиксировали в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах и Новой Зеландии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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