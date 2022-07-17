Вредно и даже опасно: какие продукты нельзя мыть перед приготовлением и употреблением в пищу

Существует распространенное мнение, что все продукты необходимо мыть перед приготовлением, так как вода смывает с них грязь и вредоносные бактерии. Однако в некоторых случаях это не соответствует действительности, а наоборот, повышает вероятность попадания бактерий внутрь организма. Разумеется, речь идет об уже упакованных продуктах, приобретенных в супермаркетах и прошедших соответствующий контроль.

Листовая зелень





Перед тем, как накрошить в салат зеленый лук, петрушку или рукколу, многие предпочитают их помыть. Это не только портит внешний вид салата, но и способствует распространению вредных бактерий, скорейшего их попадания в наш организм. Это бесполезно еще и потому, что вся зелень проходит соответствующую обработку перед отправкой в продажу. Кроме того, если на мокрой зелени имелись какие-то микроорганизмы, их остатки непременно сохранятся на разделочной доске и поверхности кухонного стола.

Мясо





Продукты животного происхождения, к которым относится мясо птицы и крупного рогатого скота, перед поступлением на прилавок также проходят соответствующую обработку. Ее достаточно для того, чтобы отказаться от их повторной обработки перед приготовлением пищи. Мытье этих продуктов способствует быстрому размножению вредоносных микроорганизмов, которые остаются на рабочей поверхности и после этого, действительно, могут стать опасными для организма.

Яйцо





Яйца также относятся к тем продуктам, которые нельзя мыть, так как со скорлупы смывается защитная оболочка, которая открывает вредоносным бактериям путь для проникновения внутрь. По этой причине мытые яйца долго не хранятся даже в холодильнике.

Грибы





Приобретенные в магазине грибы также прошли соответствующую обработку, их незачем мыть, особенно если предполагается отправить в холодильник. Помытые грибы хорошо впитывают влагу, быстро теряют свой первоначальный вид и вкус и начинают гнить. Кроме того, мытье не выполнит свою основную задачу, и если на грибах сохранились вредные микроорганизмы, они только активнее начнут размножаться.