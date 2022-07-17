За границу пустят и без гербового свидетельства
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За границу пустят и без гербового свидетельства

За границу пустят и без гербового свидетельства
Для оформления виз и выезда будет достаточно выписки из реестра записей актов гражданского состояния

Документы на бумаге, которые выдают в загсах, россиянам придется получать лишь в исключительных случаях. Например, чтобы оформить визу в другую страну или решить вопросы в организациях, не подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия. Официально подтверждать рождение ребенка или вступление в брак Минюст предложил не привычными гербовыми свидетельствами с защитными водяными знаками, а выписками из Единого реестра записей актов гражданского состояния. «Парламентская газета» выяснила, в чем плюсы нововведения, стоит ли опасаться подводных камней, где и как такие выписки получить.

Без красивых бумажек

«По желанию гражданина органом ЗАГС будет выдаваться новый документ — выписка из ЕГР ЗАГС, форма которой также будет утверждаться Минюстом России по согласованию с Минфином России и ФНС России», — сказано в пояснительной записке.

Такая выписка может потребоваться, например, для предъявления в компетентных органах иностранных государств или организациях и учреждениях, не уполномоченных для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Консульства подстроятся

Брак, рождение, смерть, перемену имени или усыновление подтверждает запись в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Одновременно заявителю выдают гербовое свидетельство. Это предусмотрено Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».

Такие бумаги сейчас нужны для оформления госуслуг, сделок купли-продажи, получения других документов. Запросить их могут также в судах, федеральных органах власти, нотариальных конторах или избирательных комиссиях. Большую часть из них людям уже не надо представлять лично — по необходимости их передают с помощью межведомственного взаимодействия. Но, например, иностранные консульства к этой системе не подключены.

«На данный момент нам не известно о предполагаемых изменениях, — сообщили «Парламентской газете» в генконсульстве Греции в Москве. — Пока Правительство России не приняло решение об отмене гербовых бланков, мы работаем в стандартном режиме. Для оформления виз утвержден пакет документов. Узнать их перечень можно у наших сотрудников. Например, если вы хотите вывезти ребенка на отдых, обязательно свидетельство о рождении действующего сейчас образца. Допустимо, если вы представите копию, хотя в отдельных случаях у вас могут запросить оригинал».

Изменения внешнего вида документов, принятые на уровне руководства страны, не повод отказать в выезде за рубеж, заверили греки.


Удобно и надежно

Предложение Минюста об отказе от гербовых свидетельств и замене их выписками из Единого реестра записей актов гражданского состояния — логичное продолжение цифровизации российского общества, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Среди таковых, например, назначение материнского капитала или пособия на ребенка, а также других государственных социальных выплат. Их в ближайшее время будут назначать людям в проактивном режиме, то есть без обращения в государственные или муниципальные органы и без бумажного документооборота. Это удобно и быстро, уточнила Ирина Рукавишникова.


«Наверное, есть только две жизненные ситуации, когда людям хочется максимальной торжественности и получения красивой бумаги с гербовой печатью: это бракосочетание и рождение ребенка. Возможно, в этих случаях по желанию граждан можно оставить вариант выдачи не только выписки, но и ее дубликата в более праздничном оформлении», — добавила сенатор. В остальных ситуациях выписки ничем не хуже, уверена она.

«Что касается безопасности операций с персональными данными россиян, то речь идет о портале госуслуг, который имеет высокий уровень защиты. Предложение Минюста не должно тревожить и граждан, выезжающих за рубеж. Как правило, в таких поездках используются не свидетельства о рождении детей, а заграничные паспорта граждан России», — резюмировала сенатор.

С подписью и печатью

Выписку составят на русском языке в бумажном виде или в форме электронного документа, который отправят в личный кабинет заявителя на портале госуслуг. В первом случае обязательна подпись работника загса или многофункционального центра, а также печать выдавшего органа. Во втором — усиленная квалифицированная электронная подпись ответственного сотрудника.

Выдадут ее непосредственно при регистрации акта гражданского состояния либо после.

Обратиться за этим документом могут:

- лицо, в отношении которого составлена запись акта гражданского состояния;

- родственник умершего;

- родители или лица, их заменяющие;

- представитель органа опеки и попечительства;

- опекуны тех, кто признан недееспособным;

- иное лицо при наличии нотариальной доверенности.

При себе нужно иметь удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение выписки. Их перечень устанавливает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

При личном визите выписку выдадут день в день. Если же в электронном реестре нет соответствующей записи, придется искать ее на бумажном носителе, но на это потребуется некоторое время. О результатах заявителя должны уведомить.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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