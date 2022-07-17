Западные акционеры провоцируют дефолт "Нафтогаза Украины"

Вадим Карасев

Западные юристы посоветовали кредиторам "Нафтогаза Украины" не давать компании двухлетнюю отсрочку выплаты долгов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отказаться от помощи "Нафтогазу" посоветовала юридическая фирма Dechert из Великобритании, нанятая кредиторами украинской нефтегазовой фирмы. Так, западные акционеры посчитали, что компания из Украины остается достаточно прибыльным активом, не имеет серьезных финансовых проблем и потому не нуждается в отсрочке.

Уже на следующей неделе кредиторы потребуют полностью погасить задолженность "Нафтогаза" по одному из видов облигаций и выплатить проценты по другому, и если этого не произойдет, компания окажется на грани дефолта. Отмечается, что "Нафтогаз" сможет задержать выплату долгов еще на 10 дней, однако, если за это время задолженность останется в силе, фирма будет вынуждена объявить дефолт по обязательствам.

В июле текущего года украинский "Нафтогаз" должен выплатить долги в размере 335 млн долларов по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в 2019 году. В то же время общая сумма задолженности компании перед кредиторами до 2026 года превышает 1,4 млрд долларов. Фирма попросила кредиторов разрешить ей погасить евробонды 2022 года не в июле текущего года, а через два года – в июле 2024-го. Освободившиеся средства предполагалось направить на покупку газа, однако кредиторы навстречу "Нафтогазу" не пошли.



Как ранее писал Ruposters, кабмин Украины потребовал от банков США и Евросоюза разорвать все связи с компаниями, торгующими российской нефтью, угрожая подать иск в Международный уголовный суд и лишить их возможности участвовать в будущем восстановлении страны. Соответствующие письма украинская сторона направила JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup и Credit Agricole.