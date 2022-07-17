Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
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Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье

Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия отважилась на смелую фотосъемку.    Анастасия Костенко вернула себе стройность после трех родов и теперь демонстрирует подтянутую фигуру в личном блоге. Многодетная мама устроила жаркую фотосессию в нижнем белье.   Костенко впервые за долгое время позволила себе продемонстрировать тело в соблазнительном белье. По признанию жены Дмитрия Тарасова, она давно вынашивала эту идею. «Дорогая, в первую очередь, ты женщина! Только потом уже дочь, жена, мама... Разрешите себе быть женщиной, слабой в своей силе, прекрасной в красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости», — поделилась размышлениями в личном блоге 28-летняя Анастасия.
Пользователи Сети уже оценили чувственную фотосессию Тарасовых. «Ну красота же! Какая прекрасная мамочка!»; «Обалденная фигура, а ведь еще трое деток!»; «Как повезло вашему мужу!» — отметили подписчики Костенко.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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