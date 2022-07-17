Жена Птахи спалила интимную переписку рэпера со звездой «ДОМа-2», скандалившей с Бородиной

На днях жена рэпера Птахи объявила, что подала на развод. Причиной разрыва были измены со стороны музыканта, которые модель больше не хотела прощать. Союз не спасло даже недавнее появление на свет дочери.

31-летняя супруга певца Лана Реутова поделилась в блоге, что устала за девять лет отношений прощать мужа.

«Каждый раз когда Д меня предавал, я старалась как-то жить дальше, пытаясь саму себя убедить в его невиновности, ведь человек клялся, что не изменял, говорил что любит только меня, просил не верить сплетням и слухам… Это был очень тяжелый путь для меня… Сколько же было истерик у меня, сколько слез было, горечи, обиды, разочарования, нежелание даже в какой-то момент жить. А после измен еще и это ужасное недоверие к человеку, которое сжирало меня изнутри… На самом деле причин для ухода у меня намного больше, но копаться во всем я не буду. Да и за меня, я уверена, это сделает сам Д…», — поделилась наболевшим Лана.

Ясность в их разрыв решил внести и рэпер. «За 9 лет мы разбегались один раз в два месяца стабильно. Та картинка, что вы видели в соцсетях, абсолютно не была реальной. У нас каждый день был мини скандал, и раз в месяц была война с драками. Первый раз заявление о разводе мы подали прошлым летом. Это была моя инициатива, как и несколько раз до этого я предлагал разбежаться... Никто не станет разбираться в реальных проблемах, в реальных ситуациях, всем хочется грязи. От меня грязи не будет, я не настолько морально упал, чтобы махать грязными трусами нашей семьи на публике, да и вообще у меня нет времени на эти движения. Были психологи, разговоры, разные условия, битая посуда, драки и опять мир, наверное, как у многих», — написал Птаха.

41-летний музыкант утверждает, что супруга путем обмана увезла дочь в Оренбург и оттуда сообщила о разводе. Теперь она запрещает ему видеться с дочерью. «Лана хотела внимания и получила его. Может она реально думает что, это нормально — свои семейные, личные истории выставлять на люди. Для меня это не очень нормальная история. Лана как и была, так и осталась женщиной, которую я люблю, и за которую я оторву голову любому, кто ее посмеет оскорбить! Все истории с изменами, по ее мнению, основаны на переписках. Да, я общаюсь с подругами иногда слишком странно для нее, но у нас такой круг, мы так прикалываемся. Скоро, наверно, будут переписки выложены, и еще что-то, я не буду удивлен», — поделился мыслями на происходящее Давид (настоящее имя Птахи — прим. «СтарХит»).

И мужчина оказался прав. Спустя некоторое время Нуриева выложила скрин переписки мужа с его подругой. «Дружеское общение Д с одной из его шлюх. Ну да, действительно, чего это я. Друзья же именно так и общаются». Также Лана написала, что у нее подобных переписок и видео еще много и она будет это выкладывать, если Давид не прекратит строить из себя хорошего парня. «Я устала молчать! Меня так сломали, что я слова лишнего боялась сказать», — эмоционально написала бывшая жена рэпера, подчеркнув, что Птаха сам увез ее в Оренбург и дочь он не хочет видеть, мол, ничего она ему не запрещала.

Девушкой, с которой общался Птаха, оказалась бывшая участница скандального «ДОМа-2» Анастасия Ковалева. Блондинке приписывали роман с бывшим возлюбленным Ксении Бородиной — Михаилом Тереховым. Звезды скандальной телестройки даже бурно выясняли отношения. Телеведущая обвиняла 31-летнюю Настю не только в интрижках с Михаилом, но даже в том, что та хотела увести у нее законного супруга — Юрия Будагова. Экс-участница популярного проекта все отрицает.