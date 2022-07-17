Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской культурой»

Борис Гребенщиков рассказал о своем отношении к русской культуре. По словам певца, изменение постоянного места жительства не повлияло на его любовь к Родине, однако же возвращаться в нашу страну он не намерен.

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию и продолжит выступать за границей. При этом артист не собирается отказываться от своей национальной идентичности.

«Мою «русскость» у меня все равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я «менее русский». И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно», — заявил Борис Борисович в беседе с иностранным изданием.

В настоящее время 68-летний музыкант проживает в Великобритании и периодически дает концерты в соседних странах. По его словам, популярность постепенно растет. Например, ранее в городе Антверпен (Бельгия) Гребенщиков пел для маленькой группы русских фанатов-эмигрантов.

Сейчас певец отмечает прекрасный прием на тех же площадках и заявляет, что выступления собирают большое количество людей. «Зал забит по самые стропила», — уверяет музыкант.

Борис Борисович также отметил, что его популярность не изменилась в связи с отъездом и на новых сценах его встречают тепло.

Гребенщиков неоднократно заявлял, что перебрался в Великобританию давно и это был осознанный шаг. «Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России», — ранее говорил исполнитель.