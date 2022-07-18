14 забавных артов от группы «не перепутай!», объясняющих разницу между близкими по понятию и созвучию словами
Во «Вконтакте» существует паблик под названием «не перепутай!», который стоит на страже восполнения пробелов в знаниях нашего общества. Как бы пафосно ни звучало, но за юмористической составляющей и комиксной визуализацией стоит благое дело, ведь сколько в мире существует слов, схожих по звучанию, но далеко не по значению — немудрено перепутать! Поэтому садимся, читаем, запоминаем, а потом достаём двойные листочки! 🙂
Дабы не опозориться в зоомагазине
Дабы быть во всеоружии в отпуске
Чтобы дома по-красоте
Чтобы не попасть впросак перед ушастыми
Разберёмся в раменах
Рамены это ещё что, вот попробуйте разобраться что такое суши, а что такое роллы! 🙂
Дабы не опозориться на закатках
По вашим многочисленным казахстанским запросам
Не путать Е и И
Офисный планктон негодует
Интересно, какой-нибудь исследовательский центр уже высчитал процент людей, называющих процент копиров ксероксами?
Дабы не затупить на переломном моменте
Дабы не переборщить с закуской к пиву
Любителям яичек
Дабы не опозориться в пещере
Ол инклюзив
Проект «не перепутай!» настолько крут, что пишем мы о нём не первый раз. Вот тут можете посмотреть предыдущие их работы.