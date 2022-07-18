14 забавных артов от группы «не перепутай!», объясняющих разницу между близкими по понятию и созвучию словами
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14 забавных артов от группы «не перепутай!», объясняющих разницу между близкими по понятию и созвучию словами

14 забавных артов от группы «не перепутай!», объясняющих разницу между близкими по понятию и созвучию словами

Во «Вконтакте» существует паблик под названием «не перепутай!», который стоит на страже восполнения пробелов в знаниях нашего общества. Как бы пафосно ни звучало, но за юмористической составляющей и комиксной визуализацией стоит благое дело, ведь сколько в мире существует слов, схожих по звучанию, но далеко не по значению — немудрено перепутать! Поэтому садимся, читаем, запоминаем, а потом достаём двойные листочки! 🙂

Дабы не опозориться в зоомагазине

Дабы быть во всеоружии в отпуске

Чтобы дома по-красоте

Чтобы не попасть впросак перед ушастыми

Разберёмся в раменах

Рамены это ещё что, вот попробуйте разобраться что такое суши, а что такое роллы! 🙂

Дабы не опозориться на закатках

По вашим многочисленным казахстанским запросам

Не путать Е и И

Офисный планктон негодует

Интересно, какой-нибудь исследовательский центр уже высчитал процент людей, называющих процент копиров ксероксами?

Дабы не затупить на переломном моменте

Дабы не переборщить с закуской к пиву

Любителям яичек

Дабы не опозориться в пещере

Ол инклюзив

Проект «не перепутай!» настолько крут, что пишем мы о нём не первый раз. Вот тут можете посмотреть предыдущие их работы.

# Интересное
По материалам: twizz

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