18 смешных комикс-стрипов от автора, который знает, как рассмешить даже самого угрюмого буку
Юмор упрощает нашу жизнь и делает её лучше. Даже одна удачная шутка способна зарядить отличным настроением до конца дня и подарить море приятных эмоций. Уроженец Архангельска Павел Пако знает об этом удивительном секрете и успешно реализует его в своём хобби. Парень рисует смешные комикс-стрипы обо всём на свете и выкладывает их в свою группу с необычным названием «Мозги Трески». В арсенале художника комиксы, изображающие различные бытовые ситуации, пародии на кино, игры и многое другое. В общем каждый читатель сможет найти что-то на свой вкус, если решится познакомиться с творчеством Павла. Предлагаем вам начать это увлекательное путешествие прямо сейчас!
Главное, не расстраиваться
Стрип — вид комиксов, который представляет собой ленту из 2-4 кадров, выстроенных в ряд. Кадры могут быть расположены горизонтально, вертикально или в виде квадрата.
Незапланированный переезд
Креативный подход в решении проблем
Великий спорщик
Иногда человек может открыться нам с неожиданной стороны
Неловко получилось
Новые методики повышают эффективность
Павел имеет экономическое образование. Он с нуля учился рисовать, чтобы сделать свои комиксы более профессиональными. Для этого он специально ушёл из офиса и полностью посвятил себя творчеству.
Поттер не ожидал такого подвоха
Люди не оставляют попыток связаться с внеземной цивилизацией
Доктор в образе
Находчивость выглядит именно так
Когда воспринимаешь всё буквально
Хитрец
Репка
Ужасные последствия
Ограбление
Желание выполнено
Сегодня Павел сумел монетизировать своё хобби и начал успешно зарабатывать на этом. Он рисует новые работы вместе с другими российскими авторами и становится всё более популярным.
Когда кроме тебя больше никто не играет в приставку
Здесь вы можете посмотреть юмористические комиксы, которые отлично поймут владельцы котов и кошек. Автор точно изображает забавные ситуации, которые происходят с пушистыми проказниками и их хозяевами.