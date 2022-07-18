18 смешных комикс-стрипов от автора, который знает, как рассмешить даже самого угрюмого буку

Юмор упрощает нашу жизнь и делает её лучше. Даже одна удачная шутка способна зарядить отличным настроением до конца дня и подарить море приятных эмоций. Уроженец Архангельска Павел Пако знает об этом удивительном секрете и успешно реализует его в своём хобби. Парень рисует смешные комикс-стрипы обо всём на свете и выкладывает их в свою группу с необычным названием «Мозги Трески». В арсенале художника комиксы, изображающие различные бытовые ситуации, пародии на кино, игры и многое другое. В общем каждый читатель сможет найти что-то на свой вкус, если решится познакомиться с творчеством Павла. Предлагаем вам начать это увлекательное путешествие прямо сейчас!

Главное, не расстраиваться

Стрип — вид комиксов, который представляет собой ленту из 2-4 кадров, выстроенных в ряд. Кадры могут быть расположены горизонтально, вертикально или в виде квадрата.

Незапланированный переезд

Креативный подход в решении проблем

Великий спорщик

Иногда человек может открыться нам с неожиданной стороны

Неловко получилось

Новые методики повышают эффективность

Павел имеет экономическое образование. Он с нуля учился рисовать, чтобы сделать свои комиксы более профессиональными. Для этого он специально ушёл из офиса и полностью посвятил себя творчеству.

Поттер не ожидал такого подвоха

Люди не оставляют попыток связаться с внеземной цивилизацией

Доктор в образе

Находчивость выглядит именно так

Когда воспринимаешь всё буквально

Хитрец

Репка

Ужасные последствия

Ограбление

Желание выполнено

Сегодня Павел сумел монетизировать своё хобби и начал успешно зарабатывать на этом. Он рисует новые работы вместе с другими российскими авторами и становится всё более популярным.

Когда кроме тебя больше никто не играет в приставку

Здесь вы можете посмотреть юмористические комиксы, которые отлично поймут владельцы котов и кошек. Автор точно изображает забавные ситуации, которые происходят с пушистыми проказниками и их хозяевами.