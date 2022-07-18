18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А ведь эти белые квадраты с буковками иногда могут принести не только информацию про отключение горячей воды или о том, как кто-то хочет купить квартиру, но и поднять настроение на целый день. Мы собрали для вас несколько любопытных и забавных примеров таких объявлений.
Мотоциклистам противопоказано
С любовью и уважением
Г — гостеприимство
А у нас, кстати, есть целая подборка ситуаций, когда люди встречались с пассивной агрессией от вещей, компаний и приложений.
Кабанчики
Надеемся, он найдёт своего Чебурашку
Извините!
Туалетный юмор на буровой платформе
Важная информация
Рублём и хлыстом
Беззаботные алкаши
Новые соседи
Про Персика
Ни мысли крамольной
Объявление в парке Токио (не волнуйтесь, будет перевод)
Всем собакам! Когда вы выводите человека на прогулку, у него должен быть с собой «мешочек для фекалий». Пожалуйста, дисциплинируйте!
Они хорошо устроились!
Крик души
Интересно, дождался?
Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда у стен для людей было важное послание.