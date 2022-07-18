18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
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18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива

Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А ведь эти белые квадраты с буковками иногда могут принести не только информацию про отключение горячей воды или о том, как кто-то хочет купить квартиру, но и поднять настроение на целый день. Мы собрали для вас несколько любопытных и забавных примеров таких объявлений.

Мотоциклистам противопоказано

С любовью и уважением

Г — гостеприимство

А у нас, кстати, есть целая подборка ситуаций, когда люди встречались с пассивной агрессией от вещей, компаний и приложений.

Кабанчики

Надеемся, он найдёт своего Чебурашку

Извините!

Туалетный юмор на буровой платформе

Важная информация

Рублём и хлыстом

Беззаботные алкаши

Новые соседи

Про Персика

Ни мысли крамольной

Объявление в парке Токио (не волнуйтесь, будет перевод)

Всем собакам! Когда вы выводите человека на прогулку, у него должен быть с собой «мешочек для фекалий». Пожалуйста, дисциплинируйте!

Они хорошо устроились!

Крик души

Интересно, дождался?

Работаю в Роскосмосе. Зашёл сейчас по служебной необходимости в туалет, а там:

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда у стен для людей было важное послание.

# Интересное
По материалам: twizz

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