5 российских городов, достойных внимания путешественника

Вадим Карасев

Путешествия по России в рамках популярных туров нельзя назвать альтернативой поездкам за границу. Это не что иное, как самое увлекательное приключение, благодаря которому можно открыть для себя самые красивые места страны.

Отдых подобного типа привлекает не только тех, кто желает поддержать отечественного производителя, но и гостей со всего мира. Помимо основных курортных направлений можно перечислить пять мест, которые, безусловно, стоит посетить хотя бы раз в жизни в рамках тура по России.

Казань

Среди самых популярных российских городов Казань занимает третье место. Этот город, в котором практически все достопримечательности связаны с легендами. Здесь идеально и легко уживаются памятники Западной и Восточной культуры, мечети и православные церкви. В обязательном порядке стоит посетить Казанский Кремль, являющийся «визитной карточкой» столицы Татарстана. Заслуживает внимания также башня Сююмбике, угол наклона которой занимает третье место среди всех падающих башен в мире. Для туристов она закрыта, однако рядом с ней располагается удобная смотровая площадка – с неё можно лицезреть весь город, как на ладони.

Благовещенский собор – ещё одна местная достопримечательность, заслуживает внимания мечеть Кул-Шариф, сравнительно молодая постройка, которая появилась здесь в период с 1996 по 2005 годы. Внутри она поражает богатством и красотой убранства.

Президентский дворец располагается на территории Казанского кремля, его тоже рекомендуется посетить тем, кто приехал в Казань за новыми впечатлениями.

Санкт-Петербург

Данный город считается конкурентом Москвы и северной столицей России, если речь идёт об экскурсионном отдыхе, то он, безусловно, способен побить все рекорды. В частности, Эрмитаж считается лучшим музеем в мире. Стоит ли говорить о многочисленных усадьбах, Петергофе и фонтанах?

Санкт-Петербург – это тот город, в который можно отправляться в романтическую поездку, особенно в тот период, когда наступают белые ночи. Преимущество заключается ещё и в том, что отсюда можно совершить далеко не одно паломничество.

Москва

Безусловно, столицу России стоит посетить обязательно, этот город считается самым посещаемым. Экскурсионный отдых достаточно насыщенный благодаря тому, что только музеев здесь располагается около 500. Те, кто предпочитает классический отдых, должны посетить Зоологический, Пушкинский, Исторический музей, Третьяковку и Алмазный фонд.

Центр города – это сосредоточение всех доступных экскурсий, которые проводятся не только в традиционном формате, но на трамваях и даже лошадях, электромобилях, ролики и велосипеды тоже в ходу. В последнее время популярность набирают прогулки на теплоходах, с палубы которых можно лицезреть виды города и фейерверк по праздникам.

Сочи

Неспроста данный город называют курортной столицей России. Это одно из самых посещаемых мест во всей стране. О Сочи узнали далеко за пределами РФ благодаря проведённой зимней Олимпиаде в 2014 году. В летний период многие отправляются сюда для того, чтобы отдохнуть на Чёрном море. Курортный сезон в Сочи длится с середины июня до конца сентября, туристов привлекают многочисленные пляжи, как галечный, так и искусственно созданный, песчаный, идеально подходящий для семей с детьми. Даже в зимний период жизнь в Сочи не утихает, здесь на Красной Поляне собираются поклонники горнолыжного спорта. Им предлагается одновременно три зоны катания, благо инфраструктура выдержана на самом высоком уровне, достойном олимпиады.

Горнолыжный сезон в Сочи заканчивается только в мае.

Алтай

Как сама Республика Алтай, так и Алтайский край – это один огромный климатический курорт, куда отправляются отдыхающие с целью поразить собственное воображение волшебным природным разнообразием. Только Алтайский край славится сочетанием степи и альпийских лугов, плоскогорья и заснеженных пиков, ледников и озёр. Здесь настоящий оазис для поклонников народной медицины. В частности, настоящие легенды ходят о неокрепших рогах оленей-маралов. Многие приписывают им силу омоложения. Мёд, собранный из алтайского разнотравья, славится далеко за пределами республики и помогает фактически от всех болезней.

Главным официальным курортом считается Белокуриха, здесь совершенно нетипичный для Сибири, необыкновенно мягкий климат, а воздух обладает целительной силой. Дополнительно помимо аэротерапии можно принимать лечебные грязи и радоновые ванны, в зимний период доступен горнолыжный курорт.

Красота и величие перечисленных регионов, действительно, заслуживает самого пристального внимания. Вовсе не обязательно отправляться за пределы России для того, чтобы получить наслаждение от новых мест и видов. В каждом городе РФ можно отыскать что-то отличное от других населенных пунктов, привлекающее внимание и вызывающие восторг и восхищение.



