Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем

Журналисты сообщили тревожную новость — Александру Анатольевичу потребовалась экстренная помощь врачей. 87-летний актер пожаловался на проблемы с сердцем.

Александр Ширвиндт почувствовал себя плохо в загородном доме. Актеру вызвали скорую помощь. По сообщениям СМИ, звезду обнаружили задыхающимся, ему диагностировали стенокардию. Сейчас пациента отправили в Москву для дальнейшего обследования.

Поклонники беспокоятся за состояние кумира, ведь еще три года ходили слухи, что актер якобы перенес операцию на сердце. В театре Сатиры, где служил Ширвиндт, тогда отрицали данную информацию.

«Он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте», — уверял директор театра Мамед Агаев.

Напомним, что завтра Александр Анатольевич должен отметить личный праздник. Звезде советского экрана исполняется 88 лет. Актер признавался: день рождения для него скорее грустное событие.

«Эти две цифры, положенные горизонтально, мне дают не только смехотворность, но и грустное ощущение. Что-то просрал в своей жизни, а что-то, наоборот, недосрал. И так далее. Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», — говорил артист.

В прошлом году Ширвиндт объявил об уходе с поста художественного руководителя театра Сатиры. Звезда объяснял свое решение ухудшением здоровья. «Он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую», — говорил Юрий Горин.