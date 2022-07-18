Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем

Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем

Журналисты сообщили тревожную новость — Александру Анатольевичу потребовалась экстренная помощь врачей. 87-летний актер пожаловался на проблемы с сердцем.


Александр Ширвиндт почувствовал себя плохо в загородном доме. Актеру вызвали скорую помощь. По сообщениям СМИ, звезду обнаружили задыхающимся, ему диагностировали стенокардию. Сейчас пациента отправили в Москву для дальнейшего обследования.

Поклонники беспокоятся за состояние кумира, ведь еще три года ходили слухи, что актер якобы перенес операцию на сердце. В театре Сатиры, где служил Ширвиндт, тогда отрицали данную информацию.

«Он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте», — уверял директор театра Мамед Агаев.

Напомним, что завтра Александр Анатольевич должен отметить личный праздник. Звезде советского экрана исполняется 88 лет. Актер признавался: день рождения для него скорее грустное событие.

«Эти две цифры, положенные горизонтально, мне дают не только смехотворность, но и грустное ощущение. Что-то просрал в своей жизни, а что-то, наоборот, недосрал. И так далее. Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», — говорил артист.

В прошлом году Ширвиндт объявил об уходе с поста художественного руководителя театра Сатиры. Звезда объяснял свое решение ухудшением здоровья. «Он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую», — говорил Юрий Горин.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на минувшей неделе
Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на
Европа нашла нового торгового союзника
Европа нашла нового торгового союзника
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса
В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса
Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем
Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем
Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив зеркального отражения
Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив
В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения острова римлянами
В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения
Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
Александр Ширвиндт оказался в больнице
Александр Ширвиндт оказался в больнице
Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей
Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей
"Старые добрые 90-е": В Екатеринбурге бизнес-центр попыталась захватить местная ОПГ
"Старые добрые 90-е": В Екатеринбурге бизнес-центр
Семья Александра Коваля - кто они?
Семья Александра Коваля - кто они?

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко:
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022

Еще по теме

Александр Ширвиндт оказался в больнице
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не дают