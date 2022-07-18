Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи

Как стало известно, актер Александр Ширвиндт был экстренно госпитализирован. Актер и народный артист России Александр Ширвиндт был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за стенокардии.Известно, что плохо народный артист себя почувствовал дома в поселке «НИЛ» под Истрой накануне дня рождения. Врачи скорой помощи застали его задыхающимся. У Александра Анатольевича диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. Чуть позже Александра Ширвиндта доставили в столицу в одну из клиник. Там им будут заниматься медики, сообщает телеграм-канал Mash.