Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи
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Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи

Александра Ширвиндта увезли на скорой помощи
Как стало известно, актер Александр Ширвиндт был экстренно госпитализирован. Актер и народный артист России Александр Ширвиндт был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за стенокардии.
Известно, что плохо народный артист себя почувствовал дома в поселке «НИЛ» под Истрой накануне дня рождения. Врачи скорой помощи застали его задыхающимся. У Александра Анатольевича диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. Чуть позже Александра Ширвиндта доставили в столицу в одну из клиник. Там им будут заниматься медики, сообщает телеграм-канал Mash.
# Шоу-бизнес Ширвиндт Михаил
По материалам: z-aya

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