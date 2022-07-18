Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов

Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов

Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов


По итогам июля Coinbase может покинуть список десяти крупнейших криптовалютных платформ по объему торгов. Подобный сценарий не исключили аналитики Mizuho, пишет Bloomberg.  


C начала июля Coinbase опустилась на 14 позицию по этому показателю. По итогам 2021 года она заняла четвертое место.


Доля крупнейшей биткоин-биржи США в топ-30 понизилась с 5,3% в первом квартале до 3,6% по итогам второго и до текущих 2,9%, согласно расчетам аналитиков.


В Mizuho предупредили, что подтверждение их прогнозов может сделать траекторию прибыльности компании «проблематичной».


«Нас беспокоит, что конкурентный характер отрасли может потребовать дальнейшего увеличения расходов на маркетинг. В сочетании со слабыми тенденциями торговой активности это, вероятно, повлияет на дальнейшую прибыльность», — пояснили они.


Аналитики объяснили уязвимость Coinbase ее бизнес-моделью — платформа «страдает» от усиления конкуренции на падающем рынке, в то время как размеры комиссионных сборов воспринимаются как слишком высокие и неустойчивые.


Напомним, по итогам января-марта 2022 года биржа получила чистый убыток в $429,7 млн. Показатель почти вдвое превысил ожидания аналитиков.


На фоне слабого начала года и спада на криптовалютном рынке Coinbase начала оптимизировать расходы.


Ранее CEO компании Брайан Армстронг заявил о сокращении примерно 18% сотрудников из-за наступления криптозимы.


В июле компания анонсировала дальнейшую экспансию на европейские рынки.


О том, как работает Coinbase, читайте в образовательных карточках ForkLog.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика coinbase, биржи криптовалют, мнения, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

История советского ученого-физика удивила иностранцев
История советского ученого-физика удивила иностранцев
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам Таро на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022 пройдет на Байкале
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать, чтобы не согрешить
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что
Олег Верещагин: «Никогда не хотел быть рядом с Еприкян, потому что она принимает решение»
Олег Верещагин: «Никогда не хотел быть рядом с Еприкян, потому что
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко, Ивлеевой и Вассермана
Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко,

Еще по теме

Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
Coinbase запустит нанофьючерсы на биткоин
СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами
Coinbase анонсировала продолжение экспансии в Европе