Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов

По итогам июля Coinbase может покинуть список десяти крупнейших криптовалютных платформ по объему торгов. Подобный сценарий не исключили аналитики Mizuho, пишет Bloomberg.

C начала июля Coinbase опустилась на 14 позицию по этому показателю. По итогам 2021 года она заняла четвертое место.

Доля крупнейшей биткоин-биржи США в топ-30 понизилась с 5,3% в первом квартале до 3,6% по итогам второго и до текущих 2,9%, согласно расчетам аналитиков.

В Mizuho предупредили, что подтверждение их прогнозов может сделать траекторию прибыльности компании «проблематичной».

«Нас беспокоит, что конкурентный характер отрасли может потребовать дальнейшего увеличения расходов на маркетинг. В сочетании со слабыми тенденциями торговой активности это, вероятно, повлияет на дальнейшую прибыльность», — пояснили они.

Аналитики объяснили уязвимость Coinbase ее бизнес-моделью — платформа «страдает» от усиления конкуренции на падающем рынке, в то время как размеры комиссионных сборов воспринимаются как слишком высокие и неустойчивые.

Напомним, по итогам января-марта 2022 года биржа получила чистый убыток в $429,7 млн. Показатель почти вдвое превысил ожидания аналитиков.

На фоне слабого начала года и спада на криптовалютном рынке Coinbase начала оптимизировать расходы.

Ранее CEO компании Брайан Армстронг заявил о сокращении примерно 18% сотрудников из-за наступления криптозимы.

В июле компания анонсировала дальнейшую экспансию на европейские рынки.

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