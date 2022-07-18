Анастасия Решетова заявила, что ее заказали
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Анастасия Решетова заявила, что ее заказали

Анастасия Решетова заявила, что ее заказали
26-летняя модель Анастасия Решетова обратилась к своему обидчику. Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия — 2014» с недавних пор ведет более закрытый образ жизни. Модель воспитывает сына Ратмира от экс-возлюбленного, рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Оба любят путешествовать. Малыш бывает как с матерью, так и с отцом. Решетова принимает участия в стильных фотосессиях, однако выбирает уже в основном закрытые наряды. Блогерша упомянула, что ее сердце занято. Однако личность избранника она держит в тайне. В звездной тусовке периодически появляются слухи о романах Анастасии. Экс-ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-русски» старается не обращать на это внимание. Тем не менее, молодая мать вынуждена реагировать на происки недоброжелателей. Сегодня Решетова рассказала, что известный ей хейтер строит козни. «Иногда мне задают вопрос: «Анастасия, почему в вашу сторону так много хейта?». Конечно, он всегда был, я к этому привыкла. Когда-то больше, когда-то меньше. Но есть тот хейт, который создается искусственным образом. Собственно, с чем я и столкнулась. Уже не протяжении нескольких месяцев определенный человек... Я вот думаю, говорить, кто это, или нет? Заказывает специально ботов для того, чтобы писали плохие комментарии про меня в телеграм-каналах, других пабликах», — объяснила Решетова.
Она заверила, что может доказать свои слова, так как имеет на руках соответствующие материалы. К модели обращались и те, кого просили навредить Анастасии в Сети. Блогерша обратилась лично к оппоненту. «У меня есть тому доказательства. Сами люди, которым заказывали грязь в мой адрес, они ко мне пришли. Есть определенные скриншоты, которые показывают, что это очевидно. Я просто не понимаю. Обращаюсь к человеку, который этим занимается. Я не знаю, на что ты рассчитываешь. Просто хочу напомнить, что в моей жизни всегда так: тайное становится явным», — улыбнулась Анастасия. Она откровенно высказывается и на тему отношений. Так, по мнению москвички, многим мужчинам нравятся покорные женщины. Однако она посоветовала девушкам не подстраиваться под кого-либо. Решетова уточнила, что влюблялась несколько раз в жизни. Но более серьезных чувств не испытывала. По мнению титулованной красавицы, любовь — куда более глубокое и серьезное переживание.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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