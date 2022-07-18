Андрей Малахов тайно вывез семью за границу

Садальский прокомментировал отъезд ведущего Андрея Малахова. Накануне СМИ сообщили о том, что шоумен эмигрировал. По информации источников, ведущего видели с семьей в одной из «стран Балтии». Писали, что возвращаться обратно он уже не планирует. Подозрительным выглядел тот факт, что Малахов не сообщил о своем отъезде в Сети. Ведущий уже официально опроверг новость о своем переезде за границу. Он уверенно заявил, что не собирается переезжать. «Не дождетесь!» — прокомментировал он обсуждение своей «эмиграции». Чуть позже эту ситуацию прокомментировал Станислав Садальский, который подтвердил, что Малахов действительно уехал. Однако речь идет вовсе не о смене места жительства, семья телезвезды находится в отпуске.Актер рассказал, что уже в начале августа каникулы Андрея закончатся и он вернется обратно. Ведущий, кстати, был сильно зол, что его тайная вылазка за границу наделала столько шума в прессе. «С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией. Позвонил ему, он засмеялся и сказал: «Отдыхаю с ребенком и женой. Две недели, в начале августа обратно!» — процитировал Садальский Малахова. Ранее, напомним, актер Анатолий Белый подтвердил своё увольнение и отъезд из России. Артист собирался уйти из МХТ еще весной, но ему пришлось дождаться окончания театрального сезона. Судя по всему, теперь он будет жить и работать в Израиле.